Krim si je z zmago na Češkem priigral evropsko pomlad. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančanke so se zavihtele na drugo mesto v skupini za izvenserijskim Györom. Pred Banikom in Sävehofom imajo točko prednosti. V zadnjem krogu gostijo Sävehof, ki so ga na Švedskem že premagale. Tudi če izgubijo, pa bodo zanesljivo ostale na tretjem mestu, ki še vodi v drugi del, saj bo Györ na svojem parketu zagotovo premagal Banik.

Izbranke Uroša Bregarja so tekmo dobro začele in hitro povedle s 4:1, tudi po zaslugi dveh zadetkov Ane Kojić. Sledile pa so dokaj mešane minute vse do konca polčasa, saj so si gostje, pri katerih je bila v napadu razpoložena Nina Zulić (v prvem polčasu šest zadetkov), večkrat priigrale tri zadetke prednosti, a tudi zavoljo napak in premalo natančnih zaključkov nikakor niso mogle pobegniti. Domačinkam so dovoljevale, da so ostajale v igri, saj so se vsakič približale na zgolj zadetek minusa. Na glavni odmor pa so šle Ljubljančanke z dvema goloma prednosti.

Krimovke so dokaj odločno vstopile tudi v drugi polčas in v 36. minuti je krožna napadalka Nataša Ljepoja svojo ekipo prvič popeljala do štirih golov naskoka. Ista igralka je ob dobri igri v obrambi Krima v teh trenutkih poskrbela še za vodstvo z 19:14, ko pa je Alja Varagić s sedmih metrov v 47. minuti zadela za 23:17, je bila tako želena zmaga zelo blizu. Prav Varagićeva pa je takoj zatem tudi končala tekmo, saj je z roko v obrambi šla v glavo tekmici in dobila rdeči karton.

Kljub izključitvi najboljše Krimove strelke v tej sezoni pa se to na igrišču ni preveč poznalo, gostje so dobro pazile na orožja češke ekipe, ki je delala precej napak, obenem pa znale v napadu izkoriščati svoje priložnosti. Tako je Zulićeva, ki je znala zadevati v pravih trenutkih, v 51. minuti še povečala prednost Krima na 26:19, to pa je bil dovolj velik kapital za novi točki. Največja razlika je bila pri izidu 31:24.

Najboljša igralka Krima je bila prav Zulićeva z desetimi goli, pri domačih pa jih je Dominika Zachova dosegla osem.

SKUPINA D, 5. krog

BANIK - KRIM MERCATOR 26:31 (12:14)

Zachova 8; Zuluić 10, Barič 6, Varagić 5, Ljepoja 4, Kojić 3, van Kreij 2, Rebičova 1.

SÄVEHOF - GYÖR 27:36 (12:19)

Vrstni red: Györ 10, Krim 4, Sävehof in Banik po 3.