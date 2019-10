Nina Zulić je bila najbolj razpoložena igralka na tekmi. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenske državne prvakinje so bile tako rekoč vso tekmo v vodstvu, nazadnje je bil rezultat izenačen pri 2:2, nato pa so bile vselej spredaj.

Trener Krima Mercatorja Uroš Bregar je bil zadovoljen s predstavo svojih varovank. Foto: www.alesfevzer.com

Na odmor so odšle s prednostjo treh zadetkov, v nadaljevanju je ta prednost večkrat zrasla na +5. Krimovke so jo brez večjih težav obdržale, srečanje so sklenile z 21:25 in osvojile prvi točki v novi sezoni najelitnejšega rokometnega tekmovanja.

Na odmor s tremi goli razlike

Ljubljanske rokometašice so sijajno odprle obračun v predmestju drugega največjega švedskega mesta. Po vsega desetih minutah igre so po golu Nine Zulić povedle za tri zadetke (6:3), v nadaljevanju pa zapravile kar nekaj priložnosti za prepričljivejše vodstvo. Lepo zalogo v zadetkih so držale vse do 28. minute, ko so se jim švedske prvakinje približale na gol zaostanka (9:10), a krimovke so v končnici prvega polčasa naredile delni izid 3:1 in se po golih Polone Barič, Ane Kojić in Alje Varagić na odmor podale s prednostjo treh golov (13:10).

Vojnovićeva blestela z obrambami

Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so tudi na začetku drugega polčasa imele škarje in platno v svojih rokah ter bile vselej za korak pred gostiteljicami. Po golih Valentine Klemenčič in Baričeve so v 38. minuti povedle za pet zadetkov (17:12), kar je švedskega trenerja Rasmusa Overbyja prisililo, da je zahteval minuto odmora. Po njej prevlada ljubljanskih rokometašic ni bila več tako izrazita, pred večjimi skušnjavami pa jih je reševala vratarka Maja Vojnović, ki je nanizala nekaj izjemnih obramb in sama držala ravnotežje s Švedinjami. Krimovke so v 50. minuti še naprej vodile za pet golov (21:16), v prelomnih trenutkih dvoboja pa kljub nekaterim napakam zadržale prednost in dosegle prvo zmago na največji sceni.

V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Zulićeva s šestimi goli. Baričeva, Varagićeva, Mariana Rebičova in Klemenčičeva so prispevale po štiri zadetke, medtem ko je Vojnovićeva zbrala 15 obramb.

Liga prvakinj v rokometu, 2. krog

Skupina D:

SÄVEHOF - KRIM MERCATOR 21:25 (10:13)

Astrom, Forsberg in Lundback po 4; Zulić 6, Barič, Klemenčič in Varagič po 4, Rebičova in Kojić po 3, Snopova 1.

Ob 17.00:

GYÖR - BANIK

Lestvica: Györ, Banik in Krim Mercator po 2, Sävehof 0 točk.