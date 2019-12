Slovenke so bile v dvoboju z Brazilkami povsem nemočne in so že ob polčasu zaostajale z 9:18. Na koncu so doživele četrti poraz na letošnjem SP-ju, čaka jih še dvoboj za 19. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Kot da bi Slovenke kdo prisilil, da morajo na igrišče, in kot da bi se še same - podobno kot številni navijači - spraševale, v čem je smisel predsednikovega pokala oziroma igranja za mesta od 17 do 20. Brazilija je tekmo odprla s petimi zaporednimi zadetki, šele v sedmi minuti je Tjaša Stanko (vse svoje štiri gole je dosegla v prvem polčasu) poskrbela, da na semaforju ni bilo več slovenske ničle.

Toda sledil je še daljši, skoraj desetminutni strelski mrk, tako da je bilo v 17. minuti 2:10, ob polčasu pa 9:18. Pri Brazilkah je bila razpoložena zlasti Larissa Araujo, v vratih je blestela Barbara Arenhart.



Slovenija je imela v prvih 30 minutah vsega 29-odstotno napadalno učinkovitost (9/31). Po odmoru se ni dosti spremenilo. Po petih minutah drugega polčasa je Brazilija vodstvo povišala na 9:22.

V 38. minuti je Ana Gros le našla pot do mreže, sledil je še prvi slovenski protinapad in zadetek Polone Barič za 11:23. Sredi polčasa so Slovenke po zaslugi Grosove (s petimi zadetki je bila najboljša strelka Slovenk) prišle pod deset golov zaostanka, v vratih jih je reševala Maja Vojnovič. Toda sledile so spet brazilske minute in pet minut pred koncem je bilo 16:30, s tem pa je bil polom že neizbežen.

V ponedeljek ob 7. uri bo Slovenija igrala s poraženko dvoboja med Kongom in Senegalom za končno 19. mesto, kar bo najslabša uvrstitev Slovenije na SP-jih.

SP v rokometu (Ž), za mesta od 17 do 20:

SLOVENIJA - BRAZILIJA 19:32 (9:18)



Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Strnad, Gros 5, Žabjek, Stanko 4, Abina 2, Barič 1, Ferfolja, Ljepoja 1, Zulić 3, Pišek 1, Vučko 1, Svetik, Beganović 1.



Brazilija: Moreschi, De Paula, Martinez, T. Araujo 6, Rodrigues, Arenhart, Amorim 5, L. Araujo 6, De Castro 3 (1), Vieira 1, Menin, Bitolo 2, Anastacio 1, Matieli 3, Costa 4, Bolzan 1.



Sedemmetrovke: Slovenija 1/0, Brazilija 2/1.



Izključitve: Slovenija 8, Brazilija 2 minuti.