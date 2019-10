Nihče v soboto od Krima Mercatorja ne pričakuje zmage, uspeh bo že nizek poraz. Foto: www.alesfevzer.com

"O ekipi Györa bi lahko govoril samo v superlativih. To so igralke najvišjega mogočega ranga, ki so suvereno, z dvema gladkima zmagama, odprle tekmovanje. Ne moremo razmišljati o ničemer drugem kot kako čim dražje prodati svojo kožo," napoveduje trener Krima Mercatorja Uroš Bregar, ki večjih težav s poškodbami igralk nima, čaka le še, da se v ekipo prihodnji teden vrne Nataša Ljepoja, Harma Van Kreij pa naj bi bila do sobote pripravljena.

Več težav s poškodbami imajo Madžarke, ki pa imajo tako širok kader, da se odsotnost katere izmed igralk tako rekoč ne pozna. "Trenutno ne igrata obe Norvežanki, Amanda Kurtović in Veronica Kristiansen. Toda njihova zunanja linija je vseeno tako močna, da se ne opazi, da manjkata."

Anita Görbicz na istih igralnih mestih kot Polona Barič

V Ljubljano prihaja tudi Anita Görbicz, ki ima nekaj skupnega s Polono Barič. "Skoraj vso kariero je igrala na mestu srednje zunanje in tudi jaz sem začela na tem položaju, pozneje pa prišla na levo krilo, tako kot ona. Je moja vzornica. Izpostavila bi še Stine Oftedal, Norvežanko na položaju srednjega zunanjega, prava bomba," razmišlja Primorka, ki se je hitro navadila na kapetanski trak.

Polona Barič je na mestu kapetanke Krima Mercatorja nasledila Mišo Marinček, nova vloga pa ji je za zdaj všeč. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

"Neka večja odgovornost vsekakor je, zame tudi poseben izziv, ampak z veseljem opravljam vlogo kapetanke. Prijetno je, nimam težav." Napoved pred sobotno tekmo? "Čeprav so Madžarke evropske prvakinje, se jih ne bomo ustrašile. Želim, da bi šle v tekmo sproščeno in počaščene, da lahko igramo proti takšnim igralkam. Imele bodo veliko svojih navijačev, ampak tudi mi bomo imeli glasno občinstvo. Ni lepšega kot igrati pred polnimi tribunami."

Vstopnice po deset evrov

V Ljubljano prihaja 300 madžarskih navijačev. Krim računa na dober obisk, nad njim je bil pozitivno presenečen na prvi tekmi, ko se je, čeprav je klub šele drugič v zgodovini poskrbel za vstopnino, zbralo lepo število rokometnih navdušencev. Tudi tokrat bo treba plačati vstopnino (10 evrov).

Krim ima po dveh krogih letošnje sezone Lige prvakinj eno zmago, dve točki so osvojili na gostovanju pri Sävehofu, za številne nepričakovano pa ju izgubili na uvodni domači tekmi proti Baniku iz Mosta.

Uroš Bregar: "V preteklosti so pri nas doma padale boljše ekipe, kot je Banik, zato so številni pričakovali zmago na prvi tekmi, a sam tega ne bi ocenil kot presenečenje. Tisti, ki nas premaga v Ljubljani, ima zagotovo kakovost in Banik jo res ima. Upali smo zmago, nismo je dosegli, poraz pa nas je spravil na realna tla. Vsekakor pa nam ni zaprl možnosti, da se uvrstimo med najboljših 12 ekip, kar je naš cilj."

Liga prvakinj, skupina D, 3. krog, sobota ob 19.30:

KRIM MERCATOR - GYÖR

Nedelja ob 19.00:

BANIK - SÄVEHOF

Vrstni red: Györ 4, Krim in Banik po 2, Sävehof brez točk.