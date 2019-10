Nekaj je jasno, vsaj eden bo v nedeljo le osvojil prvo točko v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

"Vseh šestdeset minut je treba odigrati na visoki ravni, kar se nam do zdaj v Ligi prvakov še ni izšlo oziroma smo zaključke odigrali malce slabše. To je predvsem posledica moči nasprotnih ekip, morda se pa tudi malce ustrašimo zmage, zato delamo tudi na tem elementu psihološke priprave. Moramo biti zbrani do samega zaključka, biti na visoki ravni v obrambi do zadnjega žvižga sodnikov, v napadu pa zmanjšati število napak, ki jih je še vedno preveč, z izjemo tekme v Kopru, kjer smo bili v tem elementu dobri. To nas v Ligi prvakov stane točke in tokrat tega ne smemo dovoliti," razmišlja trener Celja Tomaž Ocvirk.

Tudi Gal Marguč se strinja s trenerjem glede pristopa in stopnjevanja ritma, predvsem pa poudarja prispevek vsakega igralca oziroma ekipne igre: "Ključ do zmag leži v obrambi. Vedno, ko smo to sezono dobro odigrali v obrambi, smo zmagali ali pa bili blizu tej vse do konca. Vseh šestdeset minut moramo biti agresivni, vleči nasprotne napade, moramo izkoristiti dobro formo našega vratarja, izkoristiti vsako obrambo in te spreminjati v lahke zadetke, predvsem pa delati majhno število napak v napadu. V obrambi jih moramo raztegniti, zabijati iz vseh položajev ter ustvarjati prostor za igro ena na ena. Vsekakor bo to veliko lažje, če nam igro uspe raztegniti vse do krilnih položajev, kar že krasi našo igro na zadnjih tekmah."

Liga prvakov, 5. krog, skupina A

Sobota ob 20.00:

BARCELONA – PARIS SG

Nedelja ob 17.00:

CELJE PL – ELVERUM

AALBORG – FLENSBURG

ZAGREB – PICK SZEGED

Lestvica: PARIS SG 4 4 0 0 8 FLENSBURG 4 3 1 0 7 BARCELONA 4 3 0 1 6 AALBORG 4 3 0 1 6 PICK SZEGED 4 2 1 1 5 ELVERUM 4 0 0 4 0 CELJE PIV. LAŠKO 4 0 0 4 0 ZAGREB 4 0 0 4 0

V Ljubljano naj bi prišlo okrog 300 madžarskih navijačev. Foto: www.alesfevzer.com

Bregar: Čim dražje prodati svojo kožo

Dan prej bodo rokometašice Krima v 3. krogu Lige prvakinj gostile prvakinje Györ. "O ekipi Györa bi lahko govoril samo v presežnikih. To so igralke najvišjega mogočega ranga, ki so suvereno, z dvema gladkima zmagama, odprle tekmovanje. Mi ne moremo razmišljati o ničemer drugem kot o tem, kako čim dražje prodati svojo kožo," napoveduje trener Ljubljančank Uroš Bregar, ki večjih težav s poškodbami igralk nima, čaka le še, da se v ekipo naslednji teden vrne Nataša Ljepoja, Harma Van Kreij pa naj bi bila do sobote pripravljena.

Liga prvakinj, 3. krog, skupina D

Sobota ob 19.30:

KRIM MERCATOR – GYÖR

Nedelja ob 19.00:

BANIK – SÄVEHOF

Vrstni red: Györ 4, Krim in Banik po 2, Sävehof brez točk.