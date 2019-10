Jan Grebenc je bil s petimi zadetki najboljši strelec Celjanov v Parizu. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so v prvem polčasu igrali zelo dobro. Sicer so po izidu 2:2 gostiteljem po zaslugi napak v obrambi dovolili šest zaporednih golov (8:2), a so se nato hitro vrnili v dvoboj z delnim izidom 5:0.

Lestvica: PARIS SG 4 4 0 0 8 FLENSBURG 4 3 1 0 7 BARCELONA 4 3 0 1 6 AALBORG 4 3 0 1 6 PICK SZEGED 4 2 1 1 5 ELVERUM 4 0 0 4 0 CELJE PIV. LAŠKO 4 0 0 4 0 ZAGREB 4 0 0 4 0

Parižanom se nikakor ni uspelo odlepiti od slovenskih prvakov, ki so dobro zaustavljali napade slovitega tekmeca. Gostitelji so ob odmoru vodili s +2 (13:11), potem ko je ob sireni z razdalje zadel Nikola Karabatić.

V nadaljevanju so Celjani zapravili kopico lepih priložnosti, vratar Vincent Gerard je v uvodnih 15 minutah ubranil kar pet izjemno lepih priložnosti, Francozi pa so stopili na plin in po zaslugi krožnih napadalcev Luke Karabatića in Kamila Syprzaka pridno polnili mrežo tekmeca.

Tekmo so sklenili z delnim izidom 5:1, zadnjo spremembo izida je ob izteku igralnega časa po Margučevem strelu s sedmih metrov preprečil izjemno razpoloženi Gerard. Najučinkovitejši igralec na tekmi je bil Nedim Remili (PSG), ki je dosegel šest zadetkov, z zadetkom manj je bil najboljši strelec Celjanov Jan Grebenc.

Prihajali smo do čistih priložnosti, torej dobro igrali, a pokopala nas je slaba realizacija. Tako nismo izkoristili odličnega Klemena Ferlina, igrali smo na zelo visoki ravni, končna razlika pa je zgolj posledica slabe realizacije v napadu. Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško

Preveč spoštovanja do tekmeca

"Tekmo smo začeli s preveč spoštovanja do nasprotnika, kar se nam je poznalo predvsem v igri v napadu. Bili smo premalo odločni, premalo poskušali od daleč, kljub temu pa smo zaključek prvega dela odigrali odlično. Takšen je bil tudi začetek drugega, ko smo izenačili, nato pa razbranili njihovega vratarja. Prihajali smo do čistih priložnosti, torej dobro igrali, a pokopala nas je slaba realizacija. Tako nismo izkoristili odličnega Klemena Ferlina, igrali smo na zelo visoki ravni, končna razlika pa je zgolj posledica slabe realizacije v napadu," je po tekmi dejal trener Celja Pivovarne Laško Tomaž Ocvirk.

PSG strl Celje v drugem polčasu

Liga prvakov, 4. krog

Skupina A:

PARIS SG - CELJE PL

27:18 (13:11)

Paris SG: Gerard, Corrales, Ntanzi 2, Sigurdsson 1, Keita 1, Konkoud 1, Despreaux, Remili 6, Abalo 4, Kempf, Syprzak 4, L. Karabatić 3, Morros 1, N. Karabatić 3, Ekdahl du Rietz, Nahi.

Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Razgor 1, Marguč, Grošelj 2, Poteko, Žabić, da Silva 3, Kodrin 1, Horžen, Grebenc 5, Makuc 2, Leban 3, Novak 1.

Sedemmetrovke: 4/5; 1/3

Izključitve: 2 min; 4 min

AALBORG - PICK SZEGED

28:35 (17:22)

Bombač 3, Šoštarič 1.

FLENSBURG - ZAGREB 20:17 (10:10)

Hrastnik in Vlah po 1 za Zagreb.

BARCELONA - ELVERUM 33:24 (15:12)

Dolenec 1 za Barcelono.

Lestvica: KIEL 4 3 1 0 7 MONTPELLIER 4 3 0 1 6 VARDAR 4 3 0 1 6 VESZPREM 4 2 0 2 4 PORTO 4 2 0 2 4 VIVE KIELCE 4 1 1 2 3 MEŠKOV BREST 4 1 0 3 2 MOTOR ZAPOROŽJE 4 0 0 4 0

Skupina B:

VARDAR - KIEL

20:31 (4:16)

Zarabec 3.

VIVE KIELCE - MONTPELLIER

27:29 (12:14)

Janc 7.

MEŠKOV BREST - MOTOR ZAPOROŽJE

33:31 (16:19)

Malus in Razgor 1.

VESZPREM - PORTO

38:28 (19:16)

Gajić 5, Blagotinšek 3, Marguč 1.

Pokal EHF, 2, krog

Povratni tekmi:

SKA MINSK - Riko Ribnica 33:33

28:23 (13:13)

Nikulenka 9; Setnikar 5, Horvat in Pucelj po 4.

Ribničani se poslavljajo od Evrope

GORENJE VELENJE - Metaloplastika Šabac 32:24

32:29 (15:16)

Matanović 11, Verdinek 7; Djukić 6.

Velenjčani kljub slabši igri gredo naprej

V krepkem tisku sta izida prvih tekem.