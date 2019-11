Celjska ekipa tako kot v minuli sezoni najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini spet ni našla recepta, kako premagati madžarsko zasedbo, v kateri že vrsto let igrajo slovenski reprezentanti Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič.

Tokratno srečanje so varovanci Tomaža Ocvirka odlično odprli, povedli so z 1:4. Prednost 3 zadetkov so imeli tudi pri izidu 2:5. Trdna celjska obramba gostom ni dopuščala veliko, tako so Madžari v prvem polčasu vodili le trikrat., nazadnje pri izidu 8:7. Celjani pa so v zadnje vodstvo prišli po uspešno zaključenem napadu Davida Razgorja za 12:13. V zadnji sekundi tekme je zadel še Kristjan Horžen, tako da sta ekipi odšli na odmor izenačeni 14:14.

V drugem polčasu pa je Pick Szeged prevzel pobudo in vodil ves čas, največ za sedem golov (30:23), kolikšna je bila prednost Madžarov tudi na koncu srečanja.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Josip Šarac s sedmimi in Kristjan Horžen s šestimi zadetki.

Celjani imajo še vedno lepe možnosti, da si izborijo nastop v osmini finala. Prvo priložnost za izpolnitev tega cilja bodo imeli v nedeljo, 10. novembra, ko bodo v Zlatorogu gostili tradicionalnega tekmeca iz Zagreba.



LIGA PRVAKOV

6. KROG, skupina A

PICK SZEGED - CELJE PL 31:24 (14:14)

Pick Szeged: Mikler, Alilović, Maqueda, Stepančić 4, Källman 2, Bodo, Canellas 4, Henigman, Radivojević 8, Gaber 3, Šoštarič, Banhidi 3, Kasparek 1, Bombač 2, Rosta, Žitnikov 4.



Celje Pivovarna Laško: Vujović, Ferlin, Cvetko, Rakita 1, Razgor 3, Marguč 1, Šarac 7, Grošelj 1, Poteko 1, Žabić, Silva 2, Kodrin, Horžen 6, Grebenc, Leban 2, Novak.



Sedemmetrovke: 4/4; 1/3.

Izključitve: -; 6 min.

ELVERUM - ZAGREB

FLENSBURG - BARCELONA 27:34 (12:18)

Dolenec 3.

PARIS SG - AALBORG 37:24 (18:11)