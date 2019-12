Ribničani so dobili trdo "bitko za Dolenjsko" proti Trebanjcem. Foto: www.alesfevzer.com

Trebanjci so odlično odprli srečanje v Ribnici in se na krilih obrambe vratarja Urha Brane v 15. minuti odlepili na 8:4. Gostje so tudi v nadaljevanju pokazali raznovrstno igro, tako da so držali prednost nekaj zadetkov. Polčas se je končal s 17:13. Brana je zbral 11 obramb.

Ribničani od -4 do +4 v 12 minutah

Ribničani so v nadaljevanju hitro ujeli Trebanjce, saj je v 36. minuti Vujačić izenačil na 18:18. V 42. minuti pa je Rok Setnikar z zadetkom za 21:20 Ribnico popeljal v vodstvo in trener gostov Ivan Vajdl je moral vzeti minuto odmora. A ta ni pomagala, saj so domači v 45. minuti z golom Davida Kovačiča povišali na 24:20.

Cirar izenačil na 28:28

Trebanjci se niso predali. Šest minut pred koncem je Leon Rašo znižal na 26:25, tako da je moral tudi domači trener Damjan Škaper vzeti minuto odmora. Jan Pucelj je nato s sedmih metrov zadel za 27:25, a je Rašo goste znova popolnoma približal, in to z igralcem manj. To pa še ni bilo vse. Trebanjci so dobro minuto pred koncem z golom Gala Cirarja izenačili na 28:28.

Vujačić skozi živi zid v desni zgornji kot Brane

Zadnjih pet minut tekme Ribnica – Trebnje

Ribničani so v zadnjem napadu nekaj sekund pred koncem izvajali devetmetrovko. Kovačič je iz obrata streljal in presenetil vratarja Brano, a sta sodnika razveljavila zadetek zaradi nepravilnega izvajanja in dosodila ponovitev. Vmes se je igralni čas že iztekel. Žogo je vzel Vujačić in jo skozi blok gostov poslal v desni zgornji kot Brane. Slavje domačih pred 300 gledalci v dvorani ŠC Ribnica se je začelo. Rok Setnikar je bil z osmimi goli najboljši strelec pri Ribnici, medtem ko sta za goste Cirar in Rašo dosegla po pet zadetkov.

Ribničani so se z 12. zmago utrdili na drugem mestu, medtem ko Trebanjci ostajajo četrti. Vodilni Celjani bodo v soboto gostili Urbanscape Loko.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

LIGA NLB, 14. krog

RIKO RIBNICA ‒ TRIMO TREBNJE 29:28 (13:17)

Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 4, Horvat, Vujačić 5, Kovačič 5, Žagar, Knavs 2, Ilc, Ranisavljević 2, Pahulje 1, Lešek, B. Nosan, Klarič, Cimerman, Pucelj 1 (1), Tomšič 1, Setnikar 8.

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 5 (2), Didovič 3, Udovič 2, Didovič, Seferović, Dobovičnik 2, Hamidović 2, Kotar 4, Kmet, Sašek, Šešić 4, Redek, Grbić 1, Horžen, Cirar 5.

Sedemmetrovke: 1/4; 2/2

Izključitve: 4 min; 10 min

SLOVENJ GRADEC ‒ BUTAN PLIN IZOLA

28:25 (13:14)

Pajt 11, Cvetko 5; Brumen 5.

Sobota ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO ‒ URBANSCAPE LOKA

Ob 19.00:

JERUZALEM ORMOŽ ‒ DOBOVA

KOPER ‒ KRKA

GORENJE VELENJE ‒ MARIBOR BRANIK