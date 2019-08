Rokometašice Krima Mercatorja so si za glavni cilj v sezoni postavile domači lovoriki in preboj v glavni del Lige prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v Ligi prvakinj igrale v skupini s starim znancem Györjem in Sävehofom, tretje tekmice bodo znane po koncu kvalifikacij. Trener Uroš Bregar poudarja, da bo naloga v tej sezoni težja, kot je bila lani, a imajo vseeno visoke cilje oziroma želje.

Cilji morajo biti. Ti so visoki, bo pa to težje osvojiti kot lani. Tamara Mavsar, Tjaša Stanko in druge igralke so takšne, ki jih ni mogoče kar tako nadomestiti. Igralke, ki so bile že z mano in poznajo sistem, bodo nosilke. V Ligi prvakinj se bomo borili za mesti dve ali tri, Györ je verjetno favorit. Uroš Bregar, trener

"Cilji morajo biti. Ti so visoki, bo pa to težje osvojiti kot lani. Tamara Mavsar, Tjaša Stanko in druge igralke so takšne, ki jih ni mogoče kar tako nadomestiti. Igralke, ki so bile že z mano in poznajo sistem, bodo nosilke. V Ligi prvakinj se bomo borili za mesti dve ali tri, Györ je verjetno favorit," pravi Bregar.

Glavni cilj sezone: Liga prvakinj

Liga prvakinj bo glavni cilj sezone, na domači sceni pa trener pričakuje večjo izenačenost: "Če je bilo lani povprečje zmag 15 golov in več, tega zdaj ne moremo več pričakovati. Vse tri lovorike moramo ubraniti, bo pa težje kot prej. V regionalno ligo pa se vrača Podravka, ki je sestavila močno ekipo. Jagodina, Krim, Budućnost in Podravka smo v naši skupini, rokomet pa bo v nekdanjem skupnem prostoru spet pridobil na veljavi," dodaja trener krimovk.

Doler Ivanovičeva odslej kot športna direktorica

Na novinarski konferenci v Ljubljani so vsi poudarjali, da so ekipo močno pomladili. Prišlo je 12 novih igralk, 13 jih je odšlo. Zato bodo morali oziroma so v zadnjem mesecu Bregar in njegovi sodelavci največ poudarka dali uigravanju. Neizkušenost po eni strani je lahko tudi prednost po drugi, saj v Krimu pravijo, da imajo s povprečjem 22 let najmlajšo ekipo v Evropi. Deja Doler Ivanovič bo doslej v klubu delovala kot športna direktorica. "Pred nami je nova sezona z novimi cilji. Stremeli bomo k integraciji mladih in stabilizaciji delovanja kluba," je predstavila temeljne iztočnice nove sezone. V njej jih čakajo tri domača tekmovanja, Liga prvakinj in po novem močnejše regionalno tekmovanje z osmimi ekipami. "Ekipa je mlada, cilje pa seveda moramo imeti. To so osvojitev vseh treh domačih lovorik, v ligi prvakinj pa preboj v glavni del," je še dodala športna direktorica.

Trener Uroš Bregar je poudaril, da morajo njegove varovanke ubraniti vse tri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

Zanesljivo bo glavni cilj prehod v glavni del Lige prvakinj in domači naslovi. Če bomo delali tako pridno kot doslej, je to dosegljivo. Potrebno bo še nekaj časa za uigravanje, a prepričana sem, da bo šlo vse v pravo smer. Regionalna liga je dobra stvar za nas, da imamo močnejše tekme. Domače prvenstvo pa je stalnica, da je naslov treba osvojiti. Alja Varagić

Potrebno še nekaj časa za uigravanje

"Zanesljivo bo glavni cilj prehod v glavni del Lige prvakinj in domači naslovi. Če bomo delali tako pridno kot doslej, je to dosegljivo. Potrebno bo še nekaj časa za uigravanje, a prepričana sem, da bo šlo vse v pravo smer. Regionalna liga je dobra stvar za nas, da imamo močnejše tekme. Domače prvenstvo pa je stalnica, da je naslov treba osvojiti," pred sezono razmišlja Alja Varagić, ki bo kot pomočnica kapetanke pomagala Poloni Barič, novinki v tej vlogi. "Mlajše igralke bodo dobile več priložnosti v slovenski ligi, vse skupaj pa bomo prišle do uspeha. Liga prvakinj pa je močna. Nekateri govorijo, da je naša skupina najlažja. A za nas je vsaka skupna močna in se moramo dobro pripraviti. Upam, da bodo tekme dobre in da nas bodo navijači prišli spodbujat."

Najprej superpokal proti Krki

Krim Mercator bo sezono začel s superpokalno tekmo proti Krki 7. septembra, domače tekmovanje se bo začelo 14. septembra v Kopru, regionalno (Liga WRHL) pa s prvim turnirjem med 10. in 12. septembrom. Ligo prvakinj pa bodo krimovke začele 6. oktobra s tekmo proti zmagovalkam kvalifikacijskega turnirja, na katerem nastopajo Gran Canaria, Kastamonu Belediyesi, Jagodina in Banik Most.