Slovenske rokometašice decembra letos čaka EP v Franciji, čez štiri leta pa bodo gostiteljice prvega evropskega prvenstva, na katerem bo igralo kar 24 ženskih reprezentanc. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski selektor Uroš Bregar je imel v pripravljalnem ciklu nekaj težav s poškodovanimi igralkami, za prvo kvalifikacijsko tekmo pa je v domovini pustil Sanjo Vrček in Klaro Hrovatič.

Bregarjeve varovanke so naredile velik korak k uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki bo letos na Japonskem. Končni izid je v zadnji sekundi srečanja postavila Aneja Beganović in zagotovila prednost treh zadetkov pred povratno tekmo, ki bo v četrtek zvečer v celjski dvorani Golovec.



Slovenke so imele skoraj vso tekmo vse pod nadzorom, mirno so prebijale obrambo nasprotnic, v oči bode le 12 izgubljenih žog (štiri več od gostiteljic). Vodile so tudi že za pet golov, a so nato popustile v obrambi, kar nekaj zadetkov so dobile s krilnih položajev, na koncu so se jim Makedonke po zaslugi odlične Elene Gjorgjievske - z devetimi goli najboljša strelka tekme - približale na dva zadetka razlike, a je Beganovićeva poskrbela na prednost treh zadetkov.



Slovenske rokometašice so doslej petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljše so bile na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Kvalifikacije za SP (Ž), prva tekma, Skopje:

SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA 30:33 (14:15)



Makedonija: Serafimovska, Antikj, Petkovska, Nikolovska, Gakidova 1, D. Gjeorgjievska 1, Nolevska, E. Gjeorgjievska 9, Nikolikj 1, Stojanovska, Janeska, Jovanovska, Ristovska 8, Livrinikj 5, Sazdovska 5, Šteriova.

Slovenija: Zec, Pandžić, Gros 6, Žabjek, Stanko 6, Abina, Barič 5, Mavsar 4, Ferfolja, Zulić 5, Koren 2, Vučko, Svetik, Čopi, Krhlikar, Beganović 5.

Sedemmetrovke: 3/4; 0/1

Izključitve: 6 min; 10 min

Povratna tekma bo v četrtek, 6. junija, v celjskem Golovcu.