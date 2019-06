Slovenija bo šla v januarski EP kot drugopostavljena reprezentanca v skupini štirih držav. Foto: MMC RTV SLO

Evropska rokometna zveza (EHF) je po končanih kvalifikacijah za moško evropsko prvenstvo, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji 2020, obelodanila nosilce skupin na žrebu, ki bo 28. junija na Dunaju.

Uvrstitev Slovenije v drugi boben pomeni, da se v prvem delu tekmovanja, ki bo prvič v zgodovini v treh državah in bo nastopilo 24 izbranih vrst, ne more pomeriti z Norveško, Nemčijo, Severno Makedonijo, Madžarsko in Belorusijo.

Njene možne tekmice iz prve jakostne skupine so Španija, Švedska, Francija, Danska, Hrvaška in Češka, iz tretje Avstrija, Islandija, Črna gora, Portugalska, Švica in Latvija, iz četrte pa Poljska, Rusija, Srbija, Ukrajina, Bosna in Hercegovina in Nizozemska.

Ekipe bodo v prvem delu razdeljene v šest skupin s po štirimi reprezentancami, ki bodo igrale na Dunaju ter v Gradcu, Trondheimu, Malmöju in Göteborgu. V drugi del se bosta uvrstili po dve najbolje uvrščeni zasedbi, ki bosta nastopali na Dunaju in v Malmöju, medtem ko bo finalni del na sporedu v Stockholmu.

Že zdaj je znano, da bo Hrvaška v prvem delu zaključnega turnirja nastopila v Gradcu, Avstrija na Dunaju, Nemčija in Norveška v Trondheimu, Danska v Malmöju, Švedska pa v Göteborgu.