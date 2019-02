Aleš Kavčič se je preselil iz Škofje Loke v Velenje. Foto: www.alesfevzer.com

Škofjeloški rokometni klub, ki je lani praznoval okroglo 60-letnico, je v tem času vzgojil kar nekaj odličnih igralcev, ki so napredovali v močnejši klub in slovensko selekcijo, denimo 49-letnega Sergeja Sokolova, 22-letnega Aleksa Kavčiča, ki je lani prvič zaigral za člansko reprezentanco, Darka Cingesarja ter Jureta Dolenca in Mateja Gabra, ki sta leta 2011 skupaj odšla prav v Gorenje Velenje. Gaber se spominja svojih začetkov v Škofji Loki: "Tam sem začel svojo rokometno pot in moram povedati, da imam same lepe spomine. To je moje domače mesto in mislim, da sem s tem vse povedal."

Tudi danes še vedno podrobno spremlja nekdanje soigralce. "Seveda jih spremljam. Pogledam vsak rezultat. Žal je bolj malo prenosov tekem škofjeloškega kluba, če pa je, ga pa z veseljem pogledam. Škofja Loka velja za eno najboljših rokometnih šol v Sloveniji z Janijem Klemenčičem na čelu. Je ena redkih ekip, ki ima večinoma same mlade, doma vzgojene igralce, in mislim, da delajo dobro," je Gaber opisal rokometno vzdušje v domačem kraju in dodal, da se nekje morajo videti rezultati, zato ni čisto nič presenečen, da je Urbanscape Loka letos na sredini prvenstvene lestvice.

Najboljši strelec kluba Aleks Kavčič je bil ves čas zvest škofjeloškemu kolektivu, lani pa je obljubil štiriletno zvestobo državnemu podprvaku Gorenju. Svoj nekdanji klub je srednji/levi zunanji igralec opisal kot hitro, eksplozivno ekipo, ki temelji na hitri igri z veliko podajami in čim več gibanja. "Škofjeločani Iščejo luknje v nasprotnikovi obrambi in s pridom izkoriščajo svojo hitrost in agilnost ter iščejo prodore ter zalagajo srednjega napadalca z žogami."

Robert Beguš drugo leto vodi Velenjčane. Foto: www.alesfevzer.com

Člansko ekipo Urbanscope Loka drugo leto zapored vodi trener Robert Beguš, ki se je moral po lanski sezoni ukvarjati s kadrovsko stisko in manjkajoče igralce nadomestiti z domačimi igralci mlajših kategorij. Poznala se je tudi odsotnost Aleksa Kavčiča, njihovega najboljšega igralca tako v obrambi kot v napadu. "To nam je uspelo rešiti tako, da smo Matijo Vrbinca z desnega zunanjega ob prihodu Tima Jenka Bogdaniča prestavili na levega zunanjega. Matija se je na tem položaju lepo znašel in igra dobro."

V letošnji sezoni so se varovanci Roberta Beguša dvakrat pomerili z Velenjčani in obakrat izgubili. Na obeh tekmah je bil najboljši igralec nasprotnikove ekipe prav Aleks Kavčič. "Aleks igra za našega nasprotnika, tudi zato se njegova odsotnost pozna. Če bi bil še vedno v naši ekipi, bi bil rezultat verjetno drugačen," ugotavlja Beguš, ki poudarja, da Velenjčani igrajo specifično igro 5-1 in zelo globoko obrambo. Posebej je omenil še fanta, ki igrata na prednji poziciji: "Oba, Matic Verdinek in Tadej Mazej, to zelo dobro počneta. Ustaviti bo treba njihovo zelo dobro tranzicijo. V napadu pa je tekmo treba odigrati tako, da bomo poskušali ustaviti njihove menjave, ker imajo na vsakem igralnem mestu po dva dobra igralca in so tako manj utrujeni."

V nadaljevanju sezone si želijo Škofjeločani priti med prvih šest na lestvici. Tako bi si v drugem delu zagotovili obstanek, zato bi lahko mlajši igralci več igrali. "V članski ekipi imamo kar devet mladincev. Želimo si tudi, da bi ljudje v Škofji Loki gledali boljši rokomet. Pozna se, da je boljši obisk tekem takrat, ko pridejo k nam gostovat boljše ekipe, tiste z vrha lestvice, torej Celje, Velenje, Maribor, Ribnica, kot kadar gostujejo tiste, ki se borijo za obstanek."

Sobota ob 16.45:

GORENJE VELENJE – URBANSCAPE LOKA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)