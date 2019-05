Slovenski niz je lani začel Primož Roglič, ki je dobil Baskijo. Foto: EPA

Primož Roglič, Matej Mohorič in Tadej Pogačar so te zmage dosegli samo v letu in pol, kar pomeni, da to sedmico lahko še izboljšajo. Prvi ima to priložnost seveda Roglič, ki te dni odlično nastopa na Dirki po Italiji. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

Vabljeni k sodelovanju Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



Športni SOS deluje tudi v avdioobliki ‒ naročite se na podkast SOS-odmev!

1.365. Na Twitterju sem videl podatek, da ima Slovenija največ zmag na večetapnih dirkah Pro Toura v zadnjih treh letih. Katere so najbolj dominantne države v primerljivem obdobju?

Staš Zgonik

Slovenija je po zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Kaliforniji res prevzela vodstvo v t. i. triletni lestvici, na kateri se gledajo le zmage na najvišji ravni svetovnega kolesarstva (in to samo večetapne dirke!)

Zanimivo, Slovenija je še bolj prepričljiva, ko upoštevamo le zadnji dve sezoni. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Država 2018‒2019 2017‒2019 Slovenija 7 8 Španija 5 7 Velika Britanija 4 6 Kolumbija 3 5 Avstralija 1 3 Belgija 0 2 Italija 1 2 JAR 2 2 Nizozemska 0 2 Poljska 2 2 Avstrija 1 1 Danska 0 1 Nova Zelandija 0 1 Portugalska 0 1

Slovenija je tako postala šele tretja država, ki je v dveh zaporednih letih na najvišji ravni osvojila kar sedem večetapnih zmag. Pred njo je to uspelo le še Veliki Britaniji in Španiji. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Država Dve leti Dirka Zmagovalec Velika Britanija 2012-2013 Pariz‒Nica 2012

Romandija 2012

Dauphine 2012

Dirka po Franciji 2012

Romandija 2013

Dauphine 2013

Dirka po Franciji 2013 Bradley Wiggins

Bradley Wiggins

Bradley Wiggins

Bradley Wiggins

Chris Froome

Chris Froome

Chris Froome Španija 2014-2015 Tirreno‒Adriatico 2014

Katalonija 2014

Baskija 2014

Dirka po Španiji 2014

Baskija 2015

Dirka po Italiji 2015

Dirka po Poljski 2015 Alberto Contador

Joaquim Rodriguez

Alberto Contador

Alberto Contador

Joaquim Rodriguez

Alberto Contador

Jon Izagirre Slovenija 2018‒2019 Baskija 2018

Romandija 2018

BinckBank Tour 2018

ZAE 2019

Tirreno‒Adriatico 2019

Romandija 2019

Dirka po Kaliforniji 2019 Primož Roglič

Primož Roglič

Matej Mohorič

Primož Roglič

Primož Roglič

Primož Roglič

Tadej Pogačar

1.366. Katera država ima sicer največ zmag na svetovni ravni od leta 2011, ko obstaja trenutni kolesarski ustroj? Pri tem upoštevajte tudi enodnevne dirke, ki jih omenjeni tvit ni štel.

Staš Zgonik

To je Belgija, ki ima 34 zmag, od tega kar 27 na enodnevnih dirkah.