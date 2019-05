Roglič je že vajen odpiranja penine na prestižnih etapah velikih dirk: na Dirki po Italiji je dobil že tretji kronometer, na Dirki po Franciji pa je bil najboljši na dveh kraljevskih etapah. Foto: EPA

9. etapa Gira in deževna nedelja sta zmagoviti okoliščini za Primoža Rogliča. Pred tremi leti je kot malo znani kolesar senzacionalno v slovitem Chiantiju dobil 40,5-kilometrski kronometer, kjer je imel roko na srce prav Slovenec srečo z deževjem. Roglič je slavil prvo zmago na najvišji kolesarski ravni – na World Touru in to vsega pet let po tem, ko se je nekdanji smučarski skakalec zapisal kolesarjenju.

Vse po načrtu, tudi previdnost v ovinkih

"Najlepša hvala za čestitke. Poznal sem traso kronometra, sem si jo ogledal, enkrat prej sem jo tudi odpeljal. Opravili smo še en pregled proge in nato 'ful gas'," je Roglič za Val 202 strnil misli po tretji kronometrski zmagi na Dirki po Italiji, s čimer je Kisovčan po številu zmag na italijanskem krogu zapustil družbo Jana Polanca (dve zmagi).

Tokratna nedelja je prinesla pravo raketno vožnjo Rogliča, zlasti na 12-kilometrskem vzponu v San Marino, potem ko je sicer začel kronometer nekoliko zadržano, a to je bilo načrtovano: "Vse je šlo, kot sem si zamislil. Pred štartom je bilo malo škoda, ker se je res ulilo in je bilo deževno, a za vse isto. Skušal sem iti popolnoma brez tveganja čez ovinke prvega dela in nato delati razliko na težkih delih proge."

Vseeno je cilj imeti rožnato majico v Veroni, zagotovo se je ne branim, niti tega, da je nimam že zdaj. Primož Roglič

Že novembra preveril alpske etape

V Italiji Rogla zmaguje na urah resnicah, v Franciji pa na kraljevskih etapah, skupno je že pri 19 zmagah v svetovni seriji Mednarodne kolesarske zveze (UCI). A na letošnjem Giru Alpe šele prihajajo in tam se pripravlja tekmecem še kakšno presenečenje, saj si je Roglič že novembra lani dobro ogledal vse ključne etape. "Poskušal sem opraviti čim več ogledov. Zlasti ker je bilo še precej lepo vreme v hribih. Kronometer sem si ogledal po koncu terenskega obiska," je temeljite priprave potrdil Roglič.

Na začetku je šel Roglič previdno skozi ovinke zaradi mokre ceste, nato pa na polno do občutnega povečanja prednosti pred tekmeci za skupno zmago. Foto: EPA

Z nedeljsko prepričljivo zmago je proti drugim papirnatim favoritom in kapetanom ekip, ki merijo na skupno razvrstitev, pridobil minuto in še več. Zaostanek za vodilnim Valeriom Contijem je slovenski as zmanjšal za tri minute in 34 sekund, s čimer se je povzpel na skupno drugo mesto z zaostankom minute in 50 sekund.

Zaostanki kapetanov za Rogličem 36:10:22 Roglič (2.)

+1:44 Nibali (11.)

+1:55 Mollema (12.)

+2:18 Jungels (14.)

+2:53 Majka (18.)

+3:16 Carapaz (20.)

+3:32 Zakarin (22.)

+3:46 Yates (24.)

+4:29 MA Lopez (27.)

+4:52 Landa (30.)

"Dokler smo zdravi, je vse v redu"

Želeni scenarij, da mu skupaj z oslabljenim moštvom Jumbo-Visma, ki je izgubilo ključnega pomočnika za gorske etape Laurensa De Plusa, v prihodnjih dneh ne bo treba braniti maglio rosso? "Vseeno je cilj imeti rožnato majico v Veroni, zagotovo se je ne branim, niti tega, da je nimam že zdaj," je Roglič dal vedeti, da ga ne bi motilo vnovično prevzetje skupnega vodstva in s tem povezane obveznosti, ki jih je bil deležen že prvih pet dni dirke po uvodnem zmagoslavju na prologu v Bologni.

Ponedeljek prinaša prvi prosti dan na tritedenski tekmi. "Za zdaj vse dobro in gremo s to osredotočenostjo naprej. Zelo prav pride zdaj dan premora, dokler smo zdravi, je vse v redu," je mirno samozavesten Roglič, ki se dobro zaveda, da bodo v gorah vsi napadali njega, saj morajo proti Kisovčanu pridobiti več kot dve minuti, saj zadnji dan dirke v nedeljo, 2. junija, prinaša še tretji kronometer v Veroni.

Roglič na dan počitka slabi dve minuti za Contijem

Nekako so mi dovolili, da poskušam odpeljati kronometer na polno. Sem zadovoljen, sem mislil, da bom bolj utrujen. Jan Polanc

Polanc proste roke dobil le v boju z uro

V San Marinu se je z 11. mestom kronometra izkazal že omenjeni Jan Polanc, ki je za Rogličem zaostal za 1:55 in v skupnem seštevku napredoval na 23. mesto, kjer je ujet med Ilnurja Zakarina (kapetana Katjuše) in Simona Yatesa (kapetana Mitchelton-Scotta).

Glavna naloga Jana Polanca v prihodnjih dneh je pomoč pri obrambi rožnate majice, ki jo nosi njegov ekipni kolega Valerio Conti, ki je v nedeljo v cilj prišel v najhujšem nalivu. Foto: EPA

"Nekako so mi dovolili, da poskušam odpeljati kronometer na polno. Sem zadovoljen, sem mislil, da bom bolj utrujen. Šel sem svoj ritem, odpeljal sem celoten kronometer s svojim tempom," je Polanc potrdil, da je dobil proste roke vsaj na kronometru.

S Contijem na zmagovalni oder?

Član UAE Team Emiratesa se dobro zaveda svoje glavne naloge v prihodnjih dneh – obrambe rožnate majice, ki jo drži Valerio Conti, pri čemer lahko Italijan kot dober hribolazec resno računa tudi na visoko skupno uvrstitev. "Conti je boljši v hribih od Rojasa in Carbonija ter drugih. A tudi on je prvič v rožnatem, nikoli ne veš, kako te stres in trema lahko zdelata," je Polanc potrdil, da bodo Emirati resno dirkali na skupno uvrstitev.

Po odlično odpeljanem kronometru, ki ni najboljša kolesarska disciplina Vincenza Nibalija, večina spremljevalcev meni, da je kapetan Grege Boleta prvi tekmec Rogliča za končno slavje. Bole je potrdil, da je prvi Nibalijev pomočnik za gore Damiano Caruso komajda prebrodil teden zaradi bolezni, a v nasprotju z Laurensom De Plusom ni odstopil. Foto: EPA

Moja naloga je predvsem pomagati in čim dalj ostati z Nibalijem v teh stresnih etapah, v delih, kjer se je treba prerivati. Grega Bole

Bole nasprotno ni smel trošiti viška energije

Tretji preostali Slovenec na 102. Dirki po Italiji Grega Bole je prav tako močno ujet v kombinatoriko za prestižno rožnato majico, saj je eden ključnih pomočnikov prvega italijanskega aduta za končno slavje. "Še kako me zanima izid, a ne moj. Prvi tekmovalci smo imeli kar srečo z vremenom, tako da se nisem preveč mučil danes. Moja navodila so bila, da čim mirneje odpeljem kronometer v nekem zmernem času, da ne potrošim odvečne energije," je bil Bole odkrit, da ga zanima samo, koliko je izgubil njegov kapetan Vincenzo Nibali.

Nibali s slovensko ekipo na lov za Rogličem

"Moja naloga je predvsem pomagati in čim dalj ostati z Nibalijem v teh stresnih etapah, v delih, kjer se je treba prerivati. Moja naloga je takrat, da pazim nanj in ga popeljem v ospredje glavnine," je Bole opisal svojo glavno zadolžitev v ekipi Bahrain-Merida, ki je skorajda slovensko moštvo World Toura, tako zaradi števila tekmovalcev kot tehničnega osebja in vodstva ekipe.

V skupnem seštevku dvakratni zmagovalec Gira za Rogličem zaostaja za 1:44, morski pes iz Messine pa slovit kot kolesar, ki je najmočnejši prav v tretjem tednu Grand Tourov. "Vincenzo je zelo dobro razpoložen, motiviran. Vsi verjamemo vanj, tudi sam. V ekipi imamo kolesarja, ki se bori za skupno zmago. Povsem drugačne so vloge, tudi zame na mojem desetem Grand Touru je bilo zelo naporno in veliko novega. Čisto nova izkušnja, zadnje dni sem bil zvečer res pošteno utrujen," je še razkril Bole in priznal, da je kot pomočnik zdaj prvega Rogličevega izzivalca izredno obremenjen.

Roglic zmagovalec kronometra v San Marinu