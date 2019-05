Vabljeni k poslušanju celotne oddaje. Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora (kliknite na sliko), v katerem je še govor o napredku Jumba na področju (moštvenega) kronometra, kakšne so primerjave in razlike med tremi največjimi dirkami, Janu Polancu, Tadeju Pogačarju, stanju domačih klubov ...

Ustvarjalca športnega podkasta SOS-odmev Toni Gruden in Slavko Jerič sta pred začetkom kolesarske Dirke po Italiji na pogovor povabila televizijska kolega Tomaža Kovšco in Davida Črmelja.

Tomaž Kovšca in Martin Hvastija sta ustaljeni par kolesarskih prenosov. Foto: SOJ RTV SLO/Matej Kolaković

Pametna delitev pri Jumbu

Roglič se je že lani odločil, da bo vrhunec sezone 2019 prav Dirka po Italiji. "Takšna je njegova pogodba, jasno je bilo, da bo prišel na vrsto za Tour v naslednjih sezonah, zato je logična posledica, da si je za letos izbral Giro, kjer bo imel podporo celotne ekipe Jumbo-Visma, na Touru je ne bi imel," pravi Kovšca. Črmelj pa dodaja: "Na dirko gre tudi šprinter Dylan Groenewegen, ki bo pobral dva ali tri pomočnike, zato Rogliču ne bo ostalo prav veliko kolesarjev za gorske etape. Steven Kruijswijk gre na Tour. To je boljše, kot da bi bila na Touru dva kapetana brez pomočnikov, zato je bolje, da se je Primož odločil za Giro, ki bo po konkurenci vseeno zelo hud."

Steven Kruijswijk in Primož Roglič sta obraz ekipe Jumbo-Visma. Foto: EPA

Odsotnost Gesinka se bo poznala

Med pomočniki ekipe Jumbo-Visma pa ne bo najbolj izkušenega pomočnika Roberta Gesinka, ki si je poškodoval ključnico. "To je za ekipo velik udarec. Veliko upov je bilo položenih prav vanj, ki bi Primožu prav prišel v ključnih trenutkih. Gesink bi lahko dolgo vztrajal ob Rogliču, zdaj se zdi, da bo ob zaključkih etap ostajal sam, ne bo imel pomočnika, na katerega bi se lahko naslonil v vsakem trenutku. A Roglič je pogosto dokazal, da se znajde tudi sam," je prepričan Kovšca.

Letos se je veselil zmage na dirki Tirreno Adriatico. Foto: EPA

Za Primoža pa sta ugodni predvsem razporeditev in trasa. Uvodni ni lahek, dolg je le osem kilometrov, a zaključek je na vzponu San Luca, kjer se konča dirka po Emilii, lani je bil Primož tam sedmi. To je zahteven prolog, ki bo dal razlike. David Črmelj

Same zmage ne bi smele biti breme

Za Rogličem je idealen začetek sezone, saj je dobil vse tri večetapne dirke, na katerih je nastopil. Kovšca verjame, da to za najboljšega Slovenca ne predstavlja dodatnega bremena: "S tem se najbrž ne obremenjuje, ampak samo dela kljukice. Je izjemno osredotočen kolesar, ki si zastavlja etapne cilje in jih uresničuje. Očitno ne pozna druge poti, z zmago po Romandiji dobiva potrditev, da je na pravi poti, sam je dejal, da je zdaj pripravljen na Giro." Podobnih misli je tudi Črmelj: "Ni boljše možne popotnice, gotovo spada med tiste, ki so lahko popolnoma mirni pred Girom. V tej sezoni je že veliko dosegel. Vsi največ govorimo o Giru in tempiranju forme, a Roglič je že dobil tri zelo priznane dirke. Marsikateri kolesar si želi osvojiti Tirreno ‒ Adriatico. Tom Dumoulin je že dobil Giro, ne pa te dirke. Roglič je bil na vseh letošnjih dirkah zelo prepričljiv. Tri dirke in tri zmage, v zadnjih letih (v tej modernejši dobi) to ni uspelo nikomur. Alberto Contador je res dobil tri etapne dirke pred Tourom, a je bil vseeno je dirkal še na drugih dirkah, kjer je bil slabši."

Vsi imajo višinske priprave

Roglič je zadnje tedne pred Romandijo prebil na višinskih pripravah. Kovšca je razložil pomen teh specifičnih priprav: "To je pika na i dolgim pripravam. Višina namreč pomaga pri tvorjenju rdečih krvničk, s tem pa večji prenos kisika iz pljuč v mišice. Te priprave imajo tekmovalci v vzdržljivih športih. Življenje na višini ti pomaga pri boljšem izkoristku tvojega telesa. Večkrat sem delal primerjavo, ko so na dirkah prepovedali uporabo višinskih šotorov, v bistvu gre pa za isto stvar, umetno si spal na neki višini. To je danes prepovedano, a če greš teden dni pred dirko na višino, pa je dovoljeno, vseeno pa gre za umetni način dvigovanja forme."

Najboljši je bil tudi na Romandiji. Foto: EPA

Roglič se je odločil za zadnji test

Črmelj je nekdanji kolesar, zato je iz prve roke opisal te priprave: "Ko sem pred 15 leti sam treniral, smo vse opravili na višini, torej smo tam živeli in trenirali. Danes pa je bolj ali manj tako, da skušajo čim dlje živeti na višini, trenirajo pa v dolini, ker lahko opravijo boljše treninge. Seveda moraš biti na pripravah vsaj 14 dni, Primož je bil od 4. do 26. aprila. Vsi kandidati za zmago na Dirki po Italiji so opravili priprave v podobnih terminih. Odpeljali so prvi del dirk, v začetku aprila pa odšli na priprave. Vsi si želijo po vrnitvi imeti vsaj eno dirko. Primož se je odločil za čisto zadnjo možnost (Romandijo), Vincenzo Nibali je, denimo, izbral Tour of the Alps, kjer je bil tretji. Višinske priprave na vsakega posameznika delujejo drugače. Ne veš, kako se boš vrnil po takih pripravah, forma pride, nihče pa ne ve, kako hitro se odzove telo. Pri nekaterih se to pozna takoj, pri nekaterih pa šele po dveh tednih."

Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidenega, nekdo odskoči, nekdo ima slab dan in zapravi vse možnosti ali pa najprej pridobi in mora nato braniti. Morda velja omeniti 14. etapo s ciljem v Courmayeurju, to je zelo zahtevna etapa. Dve etapi pozneje bodo prečkali prelaz Gavia, ki je z 2618 metri najvišja točka dirke. Tomaž Kovšca

Kronometri so mu pisani na kožo

Trasa letošnjega Gira vsebuje tri kronometre v skupni dolžini 58 kilometrov. "Kar se Gira tiče, je to povsem običajna dolžina. Za Primoža pa sta ugodni predvsem razporeditev in trasa. Uvodni ni lahek, dolg je le osem kilometrov, a zaključek je na vzponu San Luca, kjer se konča dirka po Emilii, lani je bil Primož tam sedmi. To je zahteven prolog, ki bo dal razlike. Drugi kronometer je v San Marinu, drugi del ves čas poteka na vzponu, zadnji kronometer ni zahteven, a se bodo vseeno delale razlike," je kronometre povzel Črmelj. Kovšca je uvodnih osem kilometrov v Bologni primerjal s svetovnim prvenstvom na Norveškem, kjer je Roglič osvojil medaljo: "Zadnja dva kilometra gresta navzgor, kolesarji bodo tam prekolesarili 200 višinskih metrov. V San Marinu bodo na zadnjih 12 kilometrih pridobili 600 metrov. To bodo zahtevni kronometri, taki pa Primožu gotovo ustrezajo."

Profil 16. etape, ko se bo prečkala najvišja točka dirke. Foto: EPA

Najvišje na 2618 metrov

Na sporedu je šest gorskih etap, ki bodo vse v zadnjem delu dirke ‒ med 24. majem in 1. junijem. Kovšca ni želel izpostaviti točno določene etape, ki bi znala biti odločilna: "Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidenega, nekdo odskoči, nekdo ima slab dan in zapravi vse možnosti ali pa najprej pridobi in mora nato braniti. Morda velja omeniti 14. etapo s ciljem v Courmayeurju, to je zelo zahtevna etapa. Dve etapi pozneje bodo prečkali prelaz Gavia, ki je z 2618 metri najvišja točka dirke. To so ekstremne etape, ki se vozijo samo na največjih dirkah. V tistem tednu se bo odločil zmagovalec, težko je napovedati, prav na kateri etapi se bo zgodil ključni napad."

Mortirolo še zasnežen

Črmelj je podobnega mnenja: "Italijani so se odločili za popularno potezo in na spored dali kratko gorsko etapo, to je že omenjena 14., ki bo zelo zanimiva in bi lahko marsikaj obrnila. Naslednji dan ne bo gorska etapa, a bo zelo dolga etapa s ciljem v Comu, šli bodo čez vzpone, ki jih vidimo v Lombardiji. Tudi ta bi lahko kaj spremenila. Takoj po prostem dnevu sledi v torek, 28. maja, kraljevska etapa čez Gavio in Mortirolo, ki je vedno nekaj posebnega, trenutno je še zasnežen. Ogromno je zanimivih etap. Gotovo bo kakšen favorit še odpadel pred gorskimi etapami."

Egan Bernal se je poškodoval na treningu v Kolumbiji. Foto: EPA

Bernal se je poškodoval

Lani je Giro dobil Chris Froome, ki letos ne bo nastopil. Vlogo kapetana Ineosa (nekdanji Sky) je tako prevzel mladi in obetavni Egan Bernal, ki pa se je poškodoval tik pred začetkom dirke. "Roglič je s tem postal še večji favorit. Kdo potem ostane? Simon Yates je zelo nepredvidljiv kolesar, zdi se mi, da ne bo mogel zdržati take dirke čisto do konca. Nibali je velik zmagovalec, a počasi je v zatonu. Vprašanje je, ali ne bo imel kakšnega slabega dneva. Ostaneta tako Roglič in Dumoulin. Med njima bomo gledali izjemen dvoboj. Dumoulin letos sicer ni dobil kakšne resnejše dirke, a če primerjamo njegove rezultate z lansko sezono, tekmuje bolje kot lani v istem času. Tudi sam rad poudarja, da je v izvrstni formi. Pričakujem, da bosta ta dva kolesarja krojila razplet letošnjega Gira," je v prihodnost skušal pogledati Kovšca.

Roglič ne čuti pritiska pred štartom Gira v Bologni

Lani skoraj ponovljen dvojček

Froomu bi lani skoraj uspel dvojček Giro ‒ Tour, ki je nazadnje leta 1998 uspel Marcu Pantaniju. Črmelj razlaga: "Danes so časi drugačni, čeprav bi to lani skoraj uspelo tako Dumoulinu kot Froomu (oba sta bila na obeh dirkah med najboljšimi tremi). Froome je v prejšnjih letih s Tourom in Vuleto ugotovil, da je dvojček mogoč. Nekateri kolesarji so lani želeli izkoristiti dodaten teden časa za priprave in počitek, ki so ga dobili zaradi svetovnega prvenstva v nogometu, ki je vplivalo na koledar kolesarskih dirk. Letos imamo spet stari urnik, s tem je manj časa za počitek in manj možnosti za omenjenega dvojčka. Dumoulain je lani po Touru rekel, da dvojček ni mogoč, a se je letos odločil za isti kolesar. Froome pa je dejal, da je dvojček mogoč, a se letos za Giro ni odločil, očitno mu Tour le preveč pomeni."

Zahteve Discoveryja so previsoke

Giro boste lahko spremljali na različnih RTV-jevih platformah, podrobno seveda tudi na MMC-ju. Že pred časom smo razložili, da na TV Slovenija ne bo neposrednih prenosov, kar pa ne pomeni, da številni bralci in gledalci tega vprašanja ne ponavljajo. Kovšca tako spet razloži, da se vse skriva v denarju: "Razmere na trgu televizijskih pravic so v zadnjih desetih letih čisto drugačne, kot so bile nekoč. Na trgu je veliko več igralcev, trg je zahtevnejši, cene prenosov so šle v nebo, gre za več kot desetkratnik nekdanjih cen. Čisto konkretno ‒ Pravico za prenos Gira ima v Evropi Discovery, ki ima v lasti tudi Eurosport. Enostavno po razumni ceni nočejo prodati pravic, zato si ne moremo privoščiti, da bi za celoletni proračun športnega programa kupili Giro, ostali pa bi čisto brez vseh športnih dogodkov. To žal ne gre."

Ekipa kolesarskih novinarjev, ki ustvarjajo prenose Toura, je lani dobila posebno priznanje RTV Slovenija. Z leve: David Črmelj, Petra Mušič, Tomaž Kovšca, Miha Mišič in Polona Bertoncelj. Foto: Reuters

Tour: Načrtno delo prenosov

Zato pa vneta ekipa kolesarskih novinarjev na TV Slovenija pripravlja druge projekte, na vrhu katerega je Dirka po Franciji. Prenosi Toura so izjemno kakovostni, v javnosti lepo sprejeti, ne nazadnje pa je ekipa prijela pohvalo RTV Slovenija za nadpovprečni izdelek. "To je potrditev, da smo na pravi poti. Projekt, ki se razvija in je bil načrtovan v podrobnosti, je lepo sprejet med gledalci. Načrtno smo dodajali stvari, približevali prenose gledalcem, gradili publiko, ki nam je postala zvesta. Začeli smo s prenosi posameznih etap, vsako leto pa načrtno dodajali informacije za tiste, ki so pravi poznavalci, kot za tiste, ki se s kolesarstvom srečajo prvič, ne nazadnje pa tudi za tiste, ki si želijo samo razglednic Francije. Prenosi so postali res dobri."