Aljaž Bedene bo prvi nosilec in favorit za osvojitev letošnjega turnirja v Portorožu. Foto: EPA

Aljaž Bedene, sicer 83. igralec z lestvice ATP, bo zaigral v vlogi prvega nosilca, Blaž Rola (161. na ATP) pa bo četrti nosilec portoroškega turnirja.

Med igralci, ki so se prijavili in jim trenutno mesto na lestvici ATP dopušča neposredno uvrstitev na največji slovenski turnir, je tudi lanski zmagovalec Francoz Constant Lestienne, predlanski Ukrajinec Sergej Stahovski in zmagovalec leta 2015 Italijan Luca Vanni, so sporočili s Teniške zveze Slovenije, kjer bodo v četrtek v Ljubljani pripravili tudi novinarsko konferenco pred turnirjem.