Andreja Klepač bo prvič v paru z Lucio Hradecko zaigrala v finalu. Foto: EPA

"Danes sva odigrali zelo težko tekmo. Čehinji sta zelo dobro servirali, zato sva morali biti osredotočeni na vsako točko posebej ter potrpežljivo čakati na priložnosti," je po dvoboju dejala Hradecka: "Mislim, da sva tekmo odigrali res vrhunsko in veseli sva, da bova zaigrali v finalu."

Slovensko-češka dvojica je v prvem nizu rešila pet zaključnih žogic za niz, ko sta imeli češki dvojčici dve setžogici v deseti igri, poleg tega sta v podaljšani igri vodili s 6:4 in 7:6. "Tekma je bila zelo težka, a pokazali sva, da znava igrati pod pritiskom, da sva zelo močni. Ves čas dvoboja sva zadržali visoko raven tenisa, nisva popuščali in na koncu nama je uspelo," pa je po zmagi povedala 33-letna Koprčanka.

V finalu bosta osmi nosilki loparja prekrižali s petima nosilkama, Nemko Anna-Leno Grönefeld in Nizozemko Demi Schuurs, ki sta bili v polfinalu boljši od ameriške dvojice Bethanie Mattek Sands-CoCo Vandeweghe. Grönefeldova in Schuursova bosta še četrtič to sezono nastopili v finalu, potem ko sta za zmago igrali v Dohi, Rimu, Birminghamu in Torontu, Hradecka in Klepačeva pa se bosta za naslov borili prvič, odkar sta začeli skupno partnerstvo.

Hradecka je tudi v Ohiu že dvakrat osvojila naslov, tako da bo v nedeljo lovila hat-trick. "S tega turnirja v Cincyju imam lepe spomine, leta 2012 sem ga osvojila z Andreo Hlavačkovo, lani, ko sem se vračala po operaciji, pa z Makarovo. Mislim, da je to moj najljubši turnir," je še dodala 34-letna Čehinja.

Cincinatti, dvojice (Ž), polfinale:

KLEPAČ/HRADECKA (SLO/ČEŠ/8) – KA. PLIŠKOVA/KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

7:6, 7:5

GRÖNEFELD/SCHUURS (NEM/NIZ/5) – MATTEK-SANDS/VANDEWEGHE (ZDA)

7:6, 7:6

Moški, četrtfinale, tabela:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - POUILLE (FRA)

7:6, 6:1

MEDVEDEV (RUS/9) - RUBLJOV (RUS)

6:2, 6:3

GASQUET (FRA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/11)

7:6, 3:6, 6:2

GOFFIN (BEL/16) - NIŠIOKA (JAP)

b.b.

Ženske, četrtfinale, tabela:

BARTY (AVS/1) - SAKARI (GRČ)

5:7, 6:2, 6:0

KUZNECOVA (RUS) - KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

3:6, 7:6, 6:3

KEYS (ZDA/16) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:2, 6:3

KENIN (ZDA) - OSAKA (JAP/2)

6:4, 1:6, 2:0, b.b.

Naomi Osaka je dvoboj predala zaradi poškodbe kolena.