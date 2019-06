Ashleigh Barty je osvojila šesti turnir v karieri. Foto: Reuters

Na tem položaju je nasledila Japonko Naomi Osaka.

23-letna Bartyjeva je v zadnjem času v odlični formi, pred dvema tednoma se je veselila tudi zmage na Odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Za zmago v finalu Birminghama je potrebovala uro in 29 minut, skupno pa je to zanjo šesto turnirsko slavje.

Zadnja Avstralka na prvem mestu lestvice WTA je bila Yvonne Goolagong-Cawley leta 1976. Od leta 1975 je prvo mesto zasedlo 27 teniških igralk.

Dober dan tudi za Federerja in F. Lopeza

Roger Federer je v finalu turnirja na travi v Halleju v uri in 25 minutah s 7:6 (2) in 6:1 premagal Belgijca Davida Goffina s 7:6 (2) in 6:1 ter dosegel svojo jubilejno deseto zmago na tem prizorišču.

Po Dubaju in Miamiju je to zanj tretja turnirska zmaga letos, skupno pa že 102.

Španski veteran Feliciano Lopez je v londonskem Queen'su v dveh urah in 53 minutah ugnal Francoza Gillesa Simona s 6:2, 6:7 (4) in 7:6 (2). 37-letnik je postal najstarejši zmagovalec tega turnirja.

Lopez je dosegel sedmo turnirsko zmago v karieri, na tem turnirju je slavil že pred dvema letoma.

Zmaga Keninove na Majorki

V Rusiji rojena Američanka Sofia Kenin je zmagovalka turnirja na Palmi de Mallorci. 20-letna Keninova je po dveh urah in 45 minutah strla odpor Švicarke Belinde Bencic s 6:7 (2), 7:6 (5) in 6:4 ter dosegla svojo drugo turnirsko zmago. Pred tem je letos slavila v Hobartu.



MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 500

HALLE (2.219.150 evrov, trava)

Finale:

FEDERER (ŠVI/1) - GOFFIN (BEL)

7:6 (2), 6:1

Polfinale:

FEDERER (ŠVI/1) - HERBERT (FRA)

6:3, 6:3

GOFFIN (BEL) - BERRETTINI (ITA)

7:6 (4), 6:3

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 500

QUEEN'S-LONDON (2.219.150 evrov, trava)

Finale:

LOPEZ (ŠPA) - SIMON (FRA)

6:2, 6:7 (4), 7:6 (2)

Polfinale:

LOPEZ (ŠPA) - AUGER ALIASSIME (KAN/8)

6:7 (3), 6:3, 6:4

SIMON (FRA) - MEDVEDEV (RUS/4)

6:7 (4), 6:4, 6:3

MEDNARODNI TURNIR WTA

BIRMINGHAM (998.712 am. dolarjev, trava)

Finale:

BARTY (AVS/2) - GÖRGES (NEM/8)

6:3, 7:5

Polfinale:

GÖRGES (NEM/8) - MARTIĆ (HRV)

6:4, 6:3

BARTY (AVS/2) - STRYCOVA (ČEŠ)

6:4, 6:4

MEDNARODNI TURNIR WTA

MALLORCA (250.000 am. dolarjev, trava)

Finale:

KENIN (ZDA/7) - BENCIC (ŠVI/3)

6:7 (2), 7:6 (5), 6:4

Polfinale:

BENCIC (ŠVI/3) - KERBER (NEM/1)

2:6, 7:6 (2), 6:4

KENIN (ZDA/7) - SEVASTOVA (LAT/2)

6:4, 4:6, 6:2