Ashleigh Barty si je zagotovila mesto številke ena ob koncu sezone. Foto: Reuters

Osaka, ki je v letošnji sezoni dobila uvodni turnir velike četverice v Avstraliji, je prvi dvoboj letošnjega zaključnega turnirja proti Čehinji Petri Kvitovi dobila s 7:6 (1), 4:6, 6:4. Na drugem medsebojnem dvoboju je Japonka slavila še drugič.

V drugem dvoboju dneva v rdeči skupini je zmagovalka odprtega prvenstva Francije sicer izgubila prvi niz s 7:5, v drugih dveh pa je s 6:1 in 6:2 nadigrala Švicarko Belindo Benčič. S to zmago si je 23-letna Bartyjeva zagotovila, da bo postala 14. teniška igralka in prva Avstralka, ki bo sezono sklenila na prvem mestu.

Zmaga Klepačeve med dvojicami

Prav tako na Kitajskem, natančneje v Žuhaiju, je Andreja Klepač v paru z ukrajinko Ljudmilo Kičenok dobila turnir WTA med dvojicami. V finalu turnirja, kjer so nastopale igralke od 9. do 20. mesta na lestvici WTA, sta se Slovenka in Ukrajinka pomerili s kitajsko navezo Žaošuan Jang - Jing-Jing Duan in zmagali po uri in 20. minutah igre s 6:3 in 6:3.

To je osmi osvojeni turnir WTA za Klepačevo med dvojicami in po Cincinnatiju drugi letos. Med posameznicami je zmagala Belorusinja Arina Sabalenka, ki je v finalu s 6:4 in 6:2 premagala prvo nosilko, Nizozemko Kiki Bertnes.

ZAKLJUČNI TURNIR WTA, rdeča skupina:

BARTY (AVS/1) - BENCIC (ŠVI/7)

5:7, 6:1, 6:2

OSAKA (JAP/3) - KVITOVA (ČEŠ/6)

7:6 (1), 4:6, 6:4

Vijolična skupina, ponedeljek:

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - SVITOLINA (UKR/8)

ANDREESCU (KAN/4) - HALEP (ROM/5)