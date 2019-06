Aljaž Bedene se je uvrstil v glavni del zadnjega pripravljalnega turnirja pred Wimbledonom. Foto: EPA

Oba turnirja potekata na travi, razlika pa je predvsem v nagradnem skladu, saj se fantje v Londonu oziroma Queensu potegujejo za dobra dva milijona evrov nagradnega sklada, dekleta na Balearih pa za 250.000 dolarjev.

Bedene je v uvodnem krogu kvalifikacij premagal Estonca Jurgena Zoppa s 6:2 in 7:6, v drugem pa Španca Roberta Carballesa Baena s 7:6 (5), 3:6 in 6:1.

Juvanova je bila v prvem krogu boljša od Belgijke Greete Minnen s 6:1, 7:5, v drugem pa jo čaka 29-letna Nemka Sibine Lisicki, trenutno 291. na lestvici WTA, leta 2012 pa že 12. igralka sveta.

V kvalifikacijah turnirja WTA v Birminghamu z nagradnim skladom milijon dolarjev je nastopila Dalila Jakupović. V prvem krogu se je pomerila z 20-letno Rusinjo Ano Kalinskajo in izgubila 6:7 in 1:6.

Finalist Portoroža zmagovalec Stuttgarta

23-letni Italijan Matteo Berrettini je zmagovalec teniškega turnirja v Stuttgartu. V finalu je premagal 18-letnega Kanadčana Felixa Auger-Aliassima s 6:4 in 13:11 v podaljšani igri drugega niza.

Berrettini, ki je 2017 igral v finalu challengerja Zavarovalnica Sava v Portorožu in izgubil proti Ukrajincu Sergeju Stahovskemu, bo na novi lestvici ATP pa bo še izboljšal svojo rekordno uvrstitev - 30. mesto, ki jo je dosegel prejšnji teden.

Mannarino je pri 30. letih osvojil prvi naslov ATP. Foto: EPA

Mannarino pri 30 letih do prvega naslova ATP

Zmagovalec turnirja ATP v Hertogenboschu na Nizozemskem je Francoz Adrian Mannarino, ki je v finalu premagal Avstralca Jordana Thompsona s 7:6 in 6:3.

Mannarino je pri 30. letih osvojil prvi naslov ATP. Pred tem je šestkrat igral v finalih, najboljše rezultate pa je dosegel prav na travnati površini. Dvakrat je bil v finalu Antalye, trikrat pa se je prebil v drugi teden Wimbledona. Za pet let mlajšega Thompsona je bil to prvi finale v karieri.

Riskejeva presenetila Bertansovo

V ženskem finalu je Alison Riske presenetila četrto igralko sveta in domačinko Kiki Bertans ter osvojila drugi naslov WTA v karieri. Osemindvajsetletnica, pred turnirjem 61. igralka na svetu, je prvo nosilko premagala z 0:6, 7:6 in 7:5.

Trd boj Garcie in Vekićeve

Prva nosilka teniškega turnirja v Nottinghamu Francozinja Caroline Garcia je morala v nedeljo dvakrat na teren, na koncu dneva pa se je vselila prvega naslova letos in sedmega v karieri. rugo nosilko in branilko naslova, Hrvatico Donno Vekić, je premagala po dveh urah in pol igre z 2:6, 7:6 in 7:6.

MEDNARODNA TURNIRJA ATP SERIJE 250

STUTTGART

(754.540 evrov, trava)

Finale:

BERRETTINI/ITA - AUGER ALIASSIME KAN/7

6:4, 7:6 (11)

HERTOGENBOSCH

(711.275 evrov, trava)

Finale:

MANNARINO (FRA) - THOMPSON (AVS)

7:6, 6:3

MEDNARODNA TURNIRJA WTA

NOTTINGHAM

(250.000 am. dolarjev, trava)

Finale:

GARCIA (FRA/1) - VEKIĆ (HRV/2)

2:6, 7:6 (4), 7:6 (4)

HERTOGENBOSCH

(250.000 evrov, trava)

Finale:

RISKE (ZDA) - BERTENS (NIZ/1)

0:6, 7:6 (3), 7:5