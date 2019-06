Ljubitelji tenisa bodo lahko Aljaža Bedeneta v naslednjih dveh mesecih dvakrat spremljali na bližnjih turnirjih. Julija bo najboljši slovenski tenisač nastopil v Umagu, avgusta pa v Portorožu. Foto: www.alesfevzer.com

Nastop Bedeneta bo pravi obliž na lanske rane, ko Slovenija ni imela niti enega predstavnika v drugem krogu glavnega turnirja. Letos bo za razliko od prejšnjih let finale v nedeljo in ne soboto.

Poleg Bedeneta je zelo verjetno, da bo igral tudi Blaž Rola, morda celo Blaž Kavčič, ki se po nizu poškodb vrača v tekmovalni ritem in če bo njegovo telo prestalo napore kvalifikacij v Wimbledonu, bo 32-letni Ljubljančan nastopil tudi na slovenski obali. Glede nastopa Role pa je po besedah direktorja Teniške zveze Slovenije Gregorja Krušiča še malce prezgodaj govoriti zagotovo, saj 28-letni Ptujčan koledar igranja spreminja skoraj iz tedna v teden.

Prihod Bedeneta, 93. igralca z lestvice ATP, v Portorož je delno pogojen z njegovo uvrstitvijo na letvici ATP. Če bo Bedene v prihodnjih tednih dosegel kakšen res odmeven uspeh in se povzpel pod 50. mesto na svetu, bi moral po pravilih ATP v tednu Portoroža nastopiti na turnirju masters 1000 v Cincinnatiju.

48 igralcev na glavnem turnirju

Turnir bo imel nagradni sklad 50.000 ameriških dolarjev (lani 75.000), organizatorji pa bodo morali za razliko od prejšnjih let plačati namestitev vsem 48 igralcem glavnega turnirja. Lani so imeli challengerji le 32 igralcev v glavnem delu.

Novost so tudi kvalifikacije, v katerih bodo nastopili le štirje igralci in se potegovali za dve mesti, ter turnir, ki ga bo organizirala TZS v soboto in nedeljo, 10. in 11. avgusta. Ta bo odprt za vse igralce, trije slovenski igralci pa bodo dobili povabila za glavni turnir. Eno bo prejel zmagovalec tega turnirja z nagradnim skladom 2000 evrov, dve povabili pa bo določil kapetan slovenske reprezentance za Davisov pokal Miha Mlakar. Izbral bo tudi povabljenca za kvalifikacije, medtem ko je četrto povabilo namenjeno Blažu Kavčiču, peto za glavni turnir pa še ni podeljeno.

Turnir v Portorožu bo imel tudi bogat spremljevalni program. Letos koncertov oziroma nastopov glasbenih skupin ne bo. Na peščenih igriščih bo 14 dni potekal teniški festival za mlajše, na katerem organizatorji pričakujejo okoli 1000 otrok, ki bodo skupno odigrali blizu 5000 partij.