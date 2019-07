Aljaž Bedene na turnir gleda predvsem kot dobro pripravo na zadnji veliki slam sezone, Odprto prvenstvo ZDA. Foto: Organizator

Ko sem spoznal ženo, me je vprašala, koliko časa bom teniški profesionalec? Dejal sem ji, da verjetno nekje do 28, 29 leta, a zdaj vidimo vsi, da tudi najboljši trije iz leta v leto napredujejo, pa čeprav bo Federer avgusta praznoval 38 let. Tudi sam imam še rezerve, tako v fizični pripravi, v taktičnem delu in tudi v mentalni stabilnosti. Če si teniški profesionalec, potem moraš tako živeti in se tenisu posvetiti v celoti. Aljaž Bedene

"V smislu priprav je ta turnir zame vsekakor boljši kot pretekla leta, tudi zato, ker grem zdaj malo na oddih in bo potem prehod nazaj na igro in predvsem na naslednji grand slam lažji," je dejal Bedene na današnji novinarski konferenci organizatorjev turnirja Zavarovalnica Sava Slovenia Open. "Pomembno je vsekakor tudi to, da se odvija doma in da bom lahko igral pred domačim občinstvom."

Nazadnje je v Portorožu nastopil na prvi izvedbi turnirja leta 2013, ko je v polfinalu izpadel proti takratnemu končnemu zmagovalcu, rojaku Gregi Žemlji. Tokrat bo velik favorit in vse razen končna zmaga bi bilo presenečenje. A se pritiska, ki pride z velikimi pričakovanji domače publike, ne boji.

"To je lahko samo pozitiven pritisk, ker grem v Portorož igrat najboljši tenis, tekmo po tekmo, z željo po čim boljši pripravi na US Open," je o nastopu na turnirju, ki bo od 9. do 18. avgusta, povedal Bedene.

Zanj bo podlaga teniškega stadiona v Luciji predstavljala tudi mirnejši prehod s peščene podlage, njemu najljubše med vsemi, na trdo, na kateri se že tradicionalno končuje teniška sezona. "Kolikor se spomnim, gre za počasnejšo med trdimi podlagami, zato se bo po pesku toliko lažje prilagoditi nanjo."

Na strehi kopališča Kolezija v Ljubljani se je slovenska sedma sila srečala z najboljšim slovenskim teniškim igralcem Aljažem Bedenetom. Foto: Organizator

Poraz v Umagu izgubljena priložnost

Letos na trdi podlagi ni odigral veliko turnirjev, za zdaj je na njej brez zmage. Računa, da bo ta niz prekinil v Portorožu in zatem tudi na večjih turnirjih. Nazadnje je nastopil na turnirju ATP v Umagu na peščeni podlagi, kjer je v četrtfinalu po treh precej izenačenih nizih izpadel proti Srbu Dušanu Lajoviću.

Za Bedeneta je poraz v Umagu predstavljal "neke vrste izgubljeno priložnost", saj je njegov zadnji nasprotnik v nadaljevanju turnir tudi osvojil. Kot ocenjuje, so v dvoboju z letos zelo dobrim Srbom odločale malenkosti, med drugim tudi krajši čas počitka po dvoboju v drugem krogu, iz njega pa si želi odnesti čim več pozitivnega.

Njegov osnovni cilj tako ostaja osvojitev prvega naslova na turnirjih serije ATP. "Vsekakor si želim osvojiti svoj prvi turnir ATP, ker se mi zdi, da je potem tudi lažje naprej. To ti da neko dodatno samozavest in še prvi Slovenec bi bil z osvojenim turnirjem ATP, kar je nekaj velikega." Pozitiven vpliv na samozavest bodo tudi zmage na dvobojih v Portorožu: "Želim si zmagati na tem turnirju, ker mi to lahko da neko dodatno samozavest za naprej."

Rola potrdil, na odgovor Kavčiča še čakajo

Organizatorji turnirja v Portorožu si želijo čim večjo zasedbo domačih igralcev. Za zdaj je poleg Bedeneta prihod potrdil tudi drugi slovenski igralec na lestvici ATP Blaž Rola, direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič pa je dejal, da na odgovor tretjeuvrščenega Slovenca Blaža Kavčiča še čakajo.

Na turnirju pa bodo nastopili tudi zmagovalci preteklih treh let, Francoz Constant Lestienne, Ukrajinec Sergeji Stahovski in Italijan Lucca Vanni. "Vrnitev zmagovalcev zadnjih let kaže na kakovost organizacije in priljubljenost Portoroža med igralci," je ob tem dejal direktor turnirja Aljaž Kos.