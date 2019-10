Aljaž Bedene se je izkazal na močnem turnirju na Dunaju. Foto: Reuters

Bedene, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije, je na prvi odmor na dvoboju odšel z brejkom prednosti, potem ko je v tretji igri prvega niza izkoristil prvo priložnost za odvzem servisa Simonu. V peti igri je 72. igralec sveta znova odvzel servis Francozu, po 37 minutah igre pa zmago v nizu potrdil z asom.

V drugi igri drugega niza je do prve priložnosti za odvzem servisa prišel Francoz in jo tudi izkoristil. povedel je s 3:0 in zanesljivo zadržal prednost do konca.

V izenačenem tretjem nizu je Bedene do odločilne prednosti prišel v šesti igri, ko je izkoristil tretjo priložnost za odvzem servisa. V deveti igri je po dveh urah in štirih minutah z 22. asom potrdil še tretjo zmago nad Simonom v ravno toliko dvobojih.

Obračun je trajal dve uri. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 86:77.

V četrtfinalu 30-letnega Ljubljančana, ki je v prvem krogu izločil 20. igralca sveta Guido Pello, čaka zmagovalec dvoboja med četrtim nosilcem turnirja Francozom Gaelom Monfilsom in Italijanom Jannikom Sinnerjem.

DUNAJ, osmina finala, tabela

(2.400.000 evrov, trda podlaga)

THIEM (AVT/1) - VERDASCO (ŠPA)

CARRENO BUSTA (ŠPA) - KUKUŠKIN (KAZ)

6:7, 6:4, 6:1

BERRETTINI (ITA/3) - DIMITROV (BLG)

7:6, 7:6

RUBLJOV (RUS) - CHUNG (KOR)

6:4, 6:2

BEDENE (SLO) - SIMON (FRA)

6:2, 3:6, 6:3

MONFILS (FRA/4) - SINNER (ITA)

SCHWARTZMAN (ARG/5) - QUERREY (ZDA)

6:7, 6:4, 7:6

HAČANOV (RUS/2) - FUCSOVICS (MAD)

6:3, 4:6, 4:1, b.b.

BASEL, osmina finala, tabela

(2.082.655 evrov, trda podlaga)

FEDERER (ŠVI/1) - ALBOT (MOL)

6:0, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/7) - TIAFOE (ZDA)

CICIPAS (GRČ/3) - BERANKIS (LIT)

6:7, 6:2, 6:4

FOGNINI (ITA/5) - KRAJINOVIĆ (SRB)

OPELKA (ZDA) - GOFFIN (BEL/6)

6:7, 7:6, 7:5

BAUTISTA AGUT (ŠPA/4) - GASQUET (FRA)

6:2, 4:6, 6:1

STRUFF (NEM) - LAAKSONEN (ŠVI)

6:3, 6:4

DE MINAUR (AVS) - FRITZ (ZDA)

6:3, 6:3