Aljaž Bedene je imenitno začel turnir v Umag, kjer ima tudi veliko podporo s tribun. Foto: EPA

Najboljši slovenski igralec je sijajno odprl 30. izvedbo turnirja v Umagu. Na osrednjem igrišču se je zbralo veliko gledalcev za prvi dan turnirja. Dvoboj si je ogledal tudi prvi direktor turnirja Slavko Rasberger, ki je najzaslužnejši, da je Umag že 30 let v koledarju turneje ATP.

Lani je 26-letni Italijan v četrtfinalu Rolanda Garrosa šokiral Novaka Đoković in nato izpadel v polfinalu. Odlično formo je prenesel tudi v Umag, kjer je osvojil turnir, potem ko je v finalu premagal Argentinca Guida Pello s 6:2 in 7:6.

Bedene niti enkrat ni izgubil servisa

V peti igri je Cecchinato poslal forhend paralelo v avt in Bedene je povedel s 3:2. Zanesljivo je zadržal vse igre na svoj servis in z brejkom v deveti igri gladko dobil prvi niz.

V drugem nizu je bila ključna peta igra, ko je imel Cecchinato tri priložnosti za odvzem servisa. Bedene se je vrnil po 15/40, povedel s 3:2 in nato v šesti in osmi igri z odličnim vračanjem začetnega udarca prišel še do dveh brejkov in odmevne zmage.

Bedene je zadel kar 27 "winnerjev", Cecchinato pa le 13. Italijan je naredil 28 neizsiljenih napak in večji del srečanja deloval razglašeno. Trenutno je še na 40. mestu lestvice ATP, a po turnirju v Umagu bo močno padel. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 61:46.

Cecchinato izgubil vseh sedem medsebojnih obračunov

Ljubljančan, ki bo v četrtek dopolnil 30 let, je še naprej strup za Italijana, dobil je že sedmi medsebojni dvoboj. Letos ga je premagal še v Rio de Janeiru in pred štirimi leti v Winston Salemu, dobil pa je tudi vse štiri dvoboje na turnirjih serije challenger in futures.

UMAG, 1. krog, tabela

(586.140 evrov, pesek)

FOGNINI (ITA/1) prost

TRAVAGLIA (ITA) – FABBIANO (ITA)

GALOVIĆ (HRV) – BALAZS (MAD)

KRAJINOVIĆ (SRB/6) – DANIEL (JAP)

ĐERE (SRB/3) prost

LORENZI (ITA) – TOREBKO (NEM)

VESELY (ČEŠ) – STEBE (NEM)

7:6, 3:6, 7:6

MAYER (ARG/8) – ANDUJAR (ŠPA)

BEDENE (SLO) – CECCHINATO (ITA/5)

6:3, 6:2

P. SOUSA (POR) – SINNER (ITA)

RUBLJOV (RUS) – HAASE (NIZ)

LAJOVIĆ (SRB/4) prost

KLIŽAN (SLK/7) – BAGNIS (ARG)

SERDARUŠIĆ (HRV) – TRUNGELLITI (ARG)

MOUTET (FRA) – CARUSO (ITA)

ĆORIĆ (HRV/2) prost