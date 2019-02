Aljaž Bedene se je izkazal v Riu de Janeiru. Imel je lepo priložnost za odmeven izid, saj v žrebu ni ostalo več nobenega nosilca. Foto: EPA

Bedene je v petek po dveh urah in 23 minutah izločil Bolivijca Huga Delliena s 4:6, 6:2 in 6:3. Maratonski obračun je zahteval davek, deset iger se je odločilo šele po izenačenju. Đere se je tako prebil v svoj pri finale turnirjev ATP.

Zmaga Benciceve v Dubaju

Belinda Bencic je zmagovalka turnirja WTA serije 5 v Dubaju. 21-letna Švicarka je v finalu po uri in 45 minutah premagala drugo nosilko Petro Kvitovo s 6:3, 1:6 in 6:2. Švicarka je v Združenih arabskih emiratih dosegla tretjo zmago na turnirjih WTA, leta 2015 je zmagala v Eastbournu in Montrealu. Benciceva je bila februarja 2016 že sedma igralka sveta, nato pa so jo številne poškodbe in operacije oddaljile od vrha.

RIO DE JANEIRO

(1.937.740 am. dolarjev, pesek)

Polfinale:

ĐERE (SRB) - BEDENE (SLO)

b.b.

CUEVAS (URU) - AUGER ALIASSIME (KAN)

MARSEILLE

(744.010 evrov, trda podlaga)

Polfinale:

CICIPAS (GRČ/1) - GOFFIN (BEL/3)

7:6, 6:2

KUKUŠKIN (KAZ) - HUMBERT (FRA)

6:4, 6:4

DUBAJ

(2.828.000 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

BENCIC (ŠVI) - KVITOVA (ČEŠ/2)

6:3, 1:6, 6:2