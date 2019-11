Denis Shapovalov je po triurnem maratonu ugnal Mattea Berrettinija. Foto: Reuters

Andrej Rubljov je v uvodnem obračunu premagal Borno Goja s 6:3 in 6:3, nato pa je bil Karen Hačanov boljši od Borne Čorića s 6:7, 6:4 in 6:4. Rusija na finalnem turnirju nastopa brez Daniila Medvedjeva, finalista odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ki je zaradi utrujenosti tik pred odhodom odpovedal pot v špansko prestolnico.

V skupini D so turnir z zmago odprli Belgijci. Steve Darcis in David Goffin sta dobila posamična dvoboja s Kolumbijcema Santiagom Giraldom in Danielom Elahijem Galanom.

Shapovalov po maratonu ugnal Berretinija

V skupini F pa je Kanada ugnala Italijo. Kanadčane je v vodstvo popeljal Vašek Pospisil, ki je s 7:6 in 7:5 presenetil 12. igralca sveta Fabia Fogninija. V dvoboju dneva je 15. igralec z lestvice ATP Denis Shapovalov potreboval skoraj tri ure, preden je s 7:6, 6:7 in 7:6 premagal osmega igralca sveta Mattea Berrettinija.

Karen Hačanov je potrdil zmago Rusije. Foto: Reuters

Po novem formatu bo prvak znan v tednu dni

Davisov pokal prvič poteka po novem formatu. V prvem delu je 18 ekip razvrščenih v šest skupin. Napredujejo zmagovalci skupin in dve najboljši drugouvrščeni ekipi. Od četrtfinala naprej bo tekmovanje potekalo na izpadanje, finale pa bo na sporedu v nedeljo. Pred tem je Davisov pokal potekal skozi vse leto na izpadanje.

V novem formatu igralci nastopijo le še v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer igrajo na dva dobljena niza. Po starem formatu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

Nagradni sklad kar 27 milijonov ameriških dolarjev

Davisov pokal je v 107 letih doživel le eno veliko spremembo, leta 1981, ko je bila uvedena svetovna skupina, zato je nov format prava revolucija. Vzrok za veliko spremembo je seveda finančna injekcija. Mednarodna teniška zveza je podpisala pogodbo s španskim podjetjem Kosmos, katerega ustanovitelj je med drugimi tudi zvezdnik Barcelone Gerard Pique.



Nagradni sklad letošnjega finala Davisovega pokala je kar 27 milijonov ameriških dolarjev. Igralci si bodo razdelili 18 milijonov, nacionalne teniške zveze, ki bodo sodelovale na turnirju, pa devet milijonov dolarjev. Zmagovalec bo pobral 2,4 milijona, finalist 1,75 milijona, vsak udeleženec pa najmanj 600.000 dolarjev.



V Madridu so prisotni številni najboljši igralci. Prvi favoriti so Španci, ki imajo dva igralca med prvimi desetimi na svetu, Rafaela Nadala in Roberta Bautista Aguta, ter specialista za igro dvojic Marcela Granollersa.



Američani imajo največ naslovov

Po starem sistemu igranja so na vrhu ZDA z 32 naslovi, sledi pa Avstralija z 28 lovcorikami, s po desetimi zmagami sta si tretje mesto na večni lestvici razdelili Francija in Velika Britanija.

Skupina A, torek:

FRANCIJA - JAPONSKA

Skupina B:

HRVAŠKA - RUSIJA 0:2

Gojo - Rubljov 3:6, 3:6

Ćorić - Hačanov 7:5, 4:6, 4:6

Dodig/Mektić - Hačanov/Rubljov

Skupina C, torek:

ARGENTINA - ČILE

Skupina D:

BELGIJA - KOLUMBIJA 2:0

Darcis - Giraldo 6:3, 6:2

Goffin - Galan Riveros 3:6, 6:3, 6:3

Gille/Vliegen - Cabal/Farah

Skupina E, torek:

KAZAHSTAN - NIZOZEMSKA

Skupina F:

ITALIJA - KANADA 0:2

Fognini - Pospisil 6:7, 5:7

Berrettini - Shapovalov 6:7, 7:6, 6:7

Bolelli/Sonego - Pospisil/Shapovalov