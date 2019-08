Srbija je Davisov pokal osvojila leta 2010. Foto: Reuters

Na turnirju se bo za lovoriko borilo 18 reprezentanc. Mednarodna teniška zveza se je po 117 letih odločila za spremembo formata v tem najstarejšem ekipnem teniškem tekmovanju. Uvedla je finalni turnir, ki bo vedno potekal na koncu teniške sezone in na katerem bo sodelovalo 18 ekip, razdeljenih v šest skupin. Najboljših osem se bo uvrstilo v četrtfinale.

Sprememba formata Davisovega pokala je med številnimi tenisači naletela na neodobravanje. Nekateri so grozili z bojkotom, tako da je privolitev Đokovića, da zaigra v Madridu, velika zmaga Gerarda Piqueja in kolegov, ki so glavni ideologi spremembe tega tekmovanja.

Z Đokovićem v ekipi bo Srbija eden izmed glavnih favoritov tega tekmovanja, ki se bo začelo le dan po finalu turnirja najboljše osmerice tenisačev sezone v Londonu. V Madridu bo igral tudi Rafael Nadal.

Srbi bodo prvi dvoboj v skupini igrali 20. novembra proti Japonski, naslednji dan jih čaka še obračun s Francozi.