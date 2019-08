Novak Đoković je trenutno v sijajni formi. Foto: AP

Đoković je dobil pet od zadnjih šestih grand slamov, skupaj z Nadalom in Federerjem pa tekmecem največjih turnirjev ni prepustil že od septembra 2016.

Zadnji, ki si je drznil prekiniti monotonijo "velike trojice", je bil leta 2016 Švicar Stan Wawrinka prav na OP-ju ZDA, ki se začenja v New Yorku.

Đoković je na pragu tretje skoraj popolne sezone po letih 2011 in 2015, ko je osvojil po tri grand slame, hkrati pa korak oddaljen, da šestič v tem desetletju konča koledarsko leto na prvem mestu lestvice ATP.

Rafael Nadal je OP ZDA osvojil v letih 2010, 2013 in 2017.Foto: AP

Od 2003 osvojili 54 od 65 grand slamov

Beograjčan je na Odprtem prvenstvu ZDA slavil že trikrat, Nadal ima dva naslova, Federer pa pet, a ima njegov zadnji pokal že zaprašeno letnico 2008. Impresiven je podatek, da so "veliki trije" od Wimbledona 2003 osvojili 54 od 65 grand slamov. V korist drugim igralcem govori to, da je OP ZDA turnir, ki med velikimi postreže z največ presenečenji. V zadnjih desetih letih ga je osvojilo šest različnih igralcev, poleg Đokovića in Nadala še Argentinec Juan Martin del Potro (2009), Škot Andy Murray (2012), Hrvat Marin Čilić (2014) in Švicar Wawrinka (2016).

Roger Federer je 20-krat v karieri osvojil turnir za grand slam, petkrat v New Yorku. Foto: AP

Medvedjev dvakrat ugnal Noleta

Hkrati pa ne gre prezreti, da je "Next Gen" oziroma naslednja generacija igralcev iz leta v leto starejša in izkušenejša. Đoković je že dvakrat v tej sezoni to izkusil na lastnih plečih; Rus Daniil Medvedjev ga je najprej premagal v Monte Carlu, prejšnji teden pa še v Cincinnatiju. Prav 23-letni Rus, ki se lahko z Đokovićem sreča v četrtfinalu, je s tremi zaporednimi finali (Washington, Montreal) in zmagi v Cincinnatiju trenutno najbolj vroč predstavnik mlade generacije. Ta ima zdaj že pet predstavnikov med prvih deset na svetu – Avstrijec Dominic Thiem (25 let), Rus Karen Kačanov (23), Nemec Alexander Zverev (22) in Grk Stefanos Cicipas (21).

Pri dekletih ni več dominantne igralke

Precej drugačna je zgodba pri dekletih, kjer ni več dominantne igralke, zato je krog favoritinj veliko širši. Branilka naslova Naomi Osaka iz Japonske se je sicer vrnila na prvo mesto svetovne lestvice, a je daleč od forme, s katero je lani v razvpitem finalu premagala Sereno Williams. Druga igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty, zmagovalka Roland Garrosa, je visoko na stavnicah, podobno pa tudi predstavnice iz srednje in vzhodne Evrope, Čehinja Karolina Pliškova, Romunka Simona Halep in Ukrajinka Elina Svitolina. Vse omenjene so uvrščene med prvih osem na svetu, ob tem, da je najnižje, se pravi osma, prav Serena Williams.

Serena v lovu za rekorderko Courtovo

37-letna Williamsova, ki je na igriščih v Flushing Meadowsu slavila že šestkrat, želi na vsak način osvojiti 24. grand slam in se izenačiti z rekorderko iz Avstralije Margaret Court. Potem ko je 2017 zmagala v Melbournu, ji je spodletelo že v treh finalih; lani v Wimbledonu in na OP-ju ZDA ter letos znova v predmestju Londona, kjer jo je z dvakrat po 6:2 nadigrala Halepova.

Simona Halep, letošnja zmagovalka v Wimbledonu. Foto: AP

Najvišji denarni sklad doslej

Letošnji OP ZDA bo zgodovinski, saj je 57 milijonov dolarjev najvišji nagradni sklad v zgodovini tenisa. Zmagovalec bo prejel 3,85 milijona dolarjev, prvi krog je vreden 58.000 dolarjev, drugi 100.000 dolarjev, zmagovalci dvojic pa bodo zaslužili 740.000 dolarjev.

Trije Slovenci med posamezniki

Slovenija bo imela tri predstavnike med posamezniki – Aljaža Bedeneta, Polono Hercog, Tamaro Zidanšek – ter dve igralki v dvojicah, Andrejo Klepač in Katarino Srebotnik. Žreb je določil, da bo Bedene začel proti Slovaku Jožefu Kovaliku, Hercogovo čaka Američanka Danielle Collins, Zidanškovo pa Hrvatica Petra Martić.

OP ZDA, 1. krog (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - CARBALLES BAENA (ŠPA)

QUERREY (ZDA) - LONDERO (ARG)

KUDLA (ZDA) - TIPSAREVIĆ (SRB)

LAJOVIĆ (SRB/27) - DARCIS (BEL)

WAWRINKA (ŠVI/23) - kvalifikant

HURKACZ (POL) - CHARDY (FRA)

ĐERE (SRB) - KECMANOVIĆ (SRB)

ANDERSON (JAR/16) - SVAJDA (ZDA)

FOGNINI (ITA/11) - OPELKA (ZDA)

MUNAR (ŠPA) - kvalifikant

BERDYCH (ČEŠ) - kvalifikant

BASILAŠVILI (GRU/17) - FUCSOVICS (MAD)

FRITZ (ZDA/26) - LOPEZ (ŠPA)

NIŠIOKA (JAP) - GIRON (ZDA)

DELLIEN (BEL) - kvalifikant

MEDVEDJEV (RUS/5) - GUNNESWARAN (IND)

FEDERER (ŠVI/3) - kvalifikant

DŽUMHUR (BiH) - kvalifikant

MANNARINO (FRA) - EVANS (VB)

POUILLE (FRA/25) - KOHLSCHREIBER (NEM)

PELLA (ARG/19) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

BERANKIS (LIT) - kvalifikant

NORRIE (VB) - kvalifikant

GOFFIN (BEL/15) - MOUTET (FRA)

ĆORIĆ (HRV/12) - kvalifikant

SEPPI (ITA) - DIMITROV (BLG)

SOCK (ZDA) - CUEVAS (URU)

RAONIC (KAN/21) - JARRY (ČIL)

GARIN (ČIL/31) - EUBANKS (ZDA)

HERBERT (FRA) - DE MINAUR (AVS)

MONTEIRO (BRA) - KLAHN (ZDA)

NIŠIKORI (JAP/7) - kvalifikant

CICIPAS (GRČ/8) - RUBLJOV (RUS)

FRATANGELO (ZDA) - SIMON (FRA)

HOANG (FRA) - MAYER (ARG)

KYRGIOS (AVS/28) - JOHNSON (ZDA)

BERRETTINI (ITA/24) - GASQUET (FRA)

J. SOUSA (POR) - THOMPSON (AVS)

POPYRIN (AVS) - DELBONIS (ARG)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/10) - KUKUŠKIN (KAZ)

MONFILS (FRA/13) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

HUMBERT (FRA) - COPIL (ROM)

LAAKSONEN (ŠVI) - CECCHINATO (ITA)

AUGER ALIA. (KAN/18) - SHAPOVALOV (KAN)

EDMUND (VB/30) - ANDUJAR (ŠPA)

SONEGO (ITA) - GRANOLLERS (ŠPA)

BUBLIK (KAZ) - kvalifikant

THIEM (AVT/4) - FABBIANO (ITA)

A. ZVEREV (NEM/6) - ALBOT (MOL)

KARLOVIĆ (HRV) - TIAFOE (ZDA)

KOVALIK (SLK) - BEDENE (SLO)

PAIRE (FRA/29) - SCHNUR (KAN)

SCHWARTZMAN (ARG/20) - HAASE (NIZ)

HARRIS (JAR) - kvalifikant

TSONGA (FRA) - SANDGREN (ZDA)

HAČANOV (RUS/9) - POSPISIL (KAN)

ISNER (ZDA/14) - kvalifikant

STRUFF (NEM) - RUUD (NOR)

KRAJINOVIĆ (SRB) - STEBE (NEM)

ČILIĆ (FRA/22) - KLIŽAN (SLK)

VERDASCO (ŠPA/32) - kvalifikant

ESCOBEDO (ZDA) - kvalifikant

KOKKINAKIS (AVS) - kvalifikant

NADAL (ŠPA/2) - MILLMAN (AVS)

OP ZDA, 1. krog (Ž):

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

OSAKA (JAP/1) - BLINKOVA (RUS)

SHARMA (AVS) - LINETTE (POL)

POTAPOVA (RUS) - GAUFF (ZDA)

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/28) - kvalifikantka

KONTAVEIT (EST/21) - SORRIBES TO. (ŠPA)

TOMLJANOVIĆ (AVS) - BOUZKOVA (ŠPA)

CORNET (FRA) - PEGULA (ZDA)

BENCIC (ŠVI/13) - MINELLA (LUK)

SABALENKA (BLR/9) - AZARENKA (BLR)

PUTINCEVA (KAZ) - BRENGLE (ZDA)

KANEPI (EST) - MARIA (NEM)

VEKIĆ (HRV/23) - kvalifikantka

GÖRGES (NEM/26) - VIHLJANCEVA (RUS)

DI LORENZO (ITA) - KUDERMETOVA (RUS)

PARMENTIER (FRA) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

BERTENS (NIZ/7) - kvalifikantka

HALEP (ROM/4) - kvalifikantka

KOZLOVA (UKR) - kvalifikantka

CIRSTEA (ROM) - SINIAKOVA (ČEŠ)

STRYCOVA (ČEŠ/31) - BOLSOVA (ČEŠ)

WOZNIACKI (DAN/19) - J. VANG (KIT)

COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)

CURENKO (UKR) - BARTHEL (NEM)

ANDREESCU (ROM/15) - VOLYNETS (ZDA)

STEPHENS (ZDA/11) - kvalifikantka

AHN (ZDA) - KUZNECOVA (RUS)

KRUNIĆ (SRB) - OSTAPENKO (LAT)

MUGURUZA (ŠPA/24) - RISKE (ZDA)

MERTENS (BEL/25) - TEICHMANN (ŠVI)

KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - PARRY (FRA)

PETKOVIC (NEM) - BUZARNESCU (ROM)

KVITOVA (ČEŠ/6) - kvalifikantka

SVITOLINA (UKR/5) - OSUIGWE (ZDA)

S. DŽENG (KIT) - V. WILLIAMS (ZDA)

PUIG (PRT) - PETERSON (ŠVE)

JASTREMSKA (UKR/32) - NICULESCU (ROM)

KENIN (ZDA/20) - VANDEWEGHE (ZDA)

DŽANG (KIT) - SIEGEMUND (NEM)

ŽU (KIT) - kvalifikantka

KEYS (ZDA/10) - DOI (JAP)

KONTA (VB/16) - KASATKINA (RUS)

GASPARJAN (RUS) - kvalifikantka

ALEKSANDROVA (RUS) - STOSUR (AVS)

VONDROUŠOVA (ČEŠ/17) - GOLUBIC (ŠVI)

GARCIA (FRA/27) - JABEUR (TUN)

SASNOVIČ (BLR) - BRADY (ZDA)

PERA (ZDA) - kvalifikantka

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - kvalifikantka

S. WILLIAMS (ZDA/8) - ŠARAPOVA (RUS)

McNALLY (ZDA) - BACSINSZKY (ŠVI)

MUCHOVA (ČEŠ) - kvalifikantka

HSIEH (TJV/29) - kvalifikantka

MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)

kvalifikantka - kvalifikantka

JOROVIĆ (SRB) - SWIATEK (POL)

SEVASTOVA (LAT/12) - BOUCHARD (KAN)

KERBER (NEM/14) - MLADENOVIC (FRA)

FERRO (FRA) - GAVRILOVA (AVS)

KUZMOVA (SLK) - VAN UYTVANCK (BEL)

Š. VANG (KIT/18) - kvalifikantka

SAKKARI (GRČ/30) - GIORGI (ITA)

kvalifikantka - kvalifikantka

DAVIS (ZDA) - kvalifikantka

BARTY (AVS/2) - DIJAS (KAZ)