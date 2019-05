Novak Đoković je tretjič v karieri osvojil masters v Madridu - vse na peščeni podlagi. Turnir, ki so ga prvič priredili leta 2002, se je do leta 2008 igral na trdi podlagi, odtlej se tenisači merijo na pesku. Foto: Reuters

To je njegova tretja zmaga na turnirju v španski prestolnici. Prvič je slavil leta 2011, ko je v finalu s 7:5 in 6:4 premagal ljubljenca domačega občinstva Rafaela Nadala, uspeh je ponovil pet let pozneje s finalno zmago nad Britancem Andyjem Murrayjem (6:2, 3:6 in 6:3).

Pozdrav Đokovića in Stefanosa Cicipasa po koncu finalnega dvoboja. Foto: Reuters

Pot do zmage v prvem nizu si je Đoković začel tlakovati že na uvodu dvoboja, v 2. igri je Cicipasu odvzel servis z drugo priložnostjo za break, le-tega je v naslednji igri potrdil za 3:0. Do konca niza si 20-letnik iz Aten, ki je pozneje kazal znake utrujenosti, ni priigral niti ene priložnosti za break, izkušenejšemu 15-kratnemu zmagovalcu turnirjev velike četverice je moral priznati premoč po 41 minutah.

Drugi niz, ki je trajal 52 minut, se je prelomil v 9. igri, ko je Beograjčanu z bekhendom le uspelo streti nasprotnika in mu v tretjem poskusu (v 3. igri si je priigral še dve priložnosti za break) odvzeti začetni udarec za vodstvo s 5:4. V naslednji igri se je sicer moral pošteno potruditi, izkoristil je šele četrto od štirih zaključnih žogic za končno zmago, s forehandom na mreži je pokopal še zadnje upanje Grka na morebitno vrnitev.

To je bil šele drugi medsebojni obračun omenjenih tenisačev, izid v zmagah je 1:1. Pred nedeljskim finalom v Madridu je Cicipas dobil dvoboj osmine finala v Montrealu s 6:3, 6:7 (5) in 6:3.

Madrid (M)

(7.279.270 evrov, pesek)

Finale:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - CICIPAS (GRČ/8)

6:3, 6:4