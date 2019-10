Če bo Novak Đoković ta teden zmagal na turnirju v Tokiu, bo na letošnji lestvici ATP zaostanek za Rafaelom Nadalom znižal na 1.460 točk. Foto: Reuters

Nadal je igranje na Kitajskem odpovedal zaradi bolečin v zapestju, ki so ga pestile že na Laverjevem pokalu pred dvema tednoma. Španec se bo tako lahko v miru pripravljal na poroko 19. oktobra, ko bo obljubil večno zvestobo svojo dolgoletni izbranki Xisci Perello.

Nadal bi lahko z nastopom v Šanghaju vrgel Đokovića s teniškega prestola, vendar se to zdaj verjetno ne bo zgodilo. Đoković, ki v Šanghaju brani tisoč točk za lansko zmago, bi ne glede na izid na Kitajskem lahko vladavino na vrhu podaljšal do novembra že s turnirsko zmago ta teden na Japonskem. V Tokiu Srb na poti do polfinala ni oddal še niti niza.

Turnir v Tokiu (serija 500), četrtfinale, tabela:

Đoković (Srb/1) - Pouille (Fra/5)

6:1, 6:2

Goffin (Bel/3) - Chung (J. Kor)

danes

Opelka (ZDA) - Učijama (Jap)

6:3, 6:3

Millman (Avs) - Daniel (Jap)

6:4, 6:0

Če bi Đoković v Tokiu izpadel v polfinalu, bi v Šanghaju za ohranitev številke 1 potreboval četrtfinale. Če bi izgubil v finalu, bi moral na Kitajskem priti vsaj do 3. kroga.

Se bo pa boj za prvo mesto na lestvici ATP znova vnel novembra, ko bosta na sporedu zadnji turnir serije masters v Parizu in zaključni turnir osmerice v Londonu. Đoković na obeh turnirjih brani finale (1.600 točk), medtem ko Nadal štarta z ničle, saj je izpustil konec prejšnje sezone.

Trenutna lestvica ATP (upoštevani vsi izidi v enem letu):

1. Novak Đoković 9.865 točk 2. Rafael Nadal 9.225 3. Roger Federer 7.130 4. Danil Medvedjev 5.305 5. Dominic Thiem 4.415

Trenutna letna lestvica ATP (upoštevani samo letošnji izidi):

1. Rafael Nadal 9.225 2. Novak Đoković 7.265 3. Roger Federer 5.510 4. Danil Medvedjev 4.875 5. Dominic Thiem 3.845

Đoković le še za Samprasom in Federerjem

Đoković ima velik motiv, da ostane številka ena čim dlje, saj, kot je po zmagi v Wimbledonu dejal tudi sam, lovi zgodovinski rekord po številu tednov na vrhu. Prav ta teden je s tretjega mesta izrinil Ivana Lendla, s katerim je bil izenačen na številki 270. Pred njim sta le še Pete Sampras (286) in Roger Federer (310).

Število tednov na vrhu lestvice ATP vseh časov: