Novak Đoković lovi peti naslov v dvorani Bercy. Le z zmago bi še lahko upal na prvo mesto ob koncu sezone. Foto: Reuters

Čilić je imel v prvem nizu v šesti igri dve priložnosti za odvzem servisa, a mu ni uspelo. Švicar je podaljšano igro dobil s 7:3. V drugem nizu je Hrvat povedel s 5:3 in imel v deveti igri pri 15/40 dve priložnosti za izenačenje na 1:1 v nizih. "Stan the Man" se je rešil in brez oddane točke prišel do brejka v deseti igri. Znova je odločala podaljšana igra, ki jo je Wawrinka dobil s 7:5.

Wawrinka se bo v četrtek v osmini finala srečal z Rafaelom Nadalom. Španec je odpravil Adriaan Mannarina s 7:5 in 6:4.

Jeremy Chardy je navdušil navijače in v treh nizih ugnal Daniila Medvedjeva. Foto: Reuters

Đoković v prvem nizu ni blestel. Moutet je povedel s 5:3 in imel v deseti igri dve zaključni žogi za uvodni niz. Srb je po maratonski igri izenačil na 5:5 in podaljšano igro dobil s 7:2. V drugem nizu je Francoz popustil in prvi igralec sveta je povedel s 4:1.

Federer ne bo igral na novoustanovljenem pokalu ATP

Roger Federer je sporočil, da zaradi družinskih in športnih razlogov ne bo nastopil na pokalu ATP na začetku januarja v Sydneyju.

"Po pogovoru z družino in svojo ekipo o načrtih za prihodnjo sezono sem sklenil, da tega tekmovanja ne uvrstim v svoj koledar. Pri 38 letih moram biti zelo pazljiv, če želim še nekaj let tekmovati na najvišji ravni," je dejal Federer, ki po zmagi v Baslu ne nastopa na turnirju serije 1.000 v Parizu.

Pokal ATP je ekipno tekmovanje, ki naj bi bilo protiutež novi različici Davisovega pokala. Ta bo konec novembra potekal v Madridu, pokal ATP pa se bo prvič igral od 3. do 12. januarja v Sydneyju. En teden pozneje se bo v Melbournu začelo Odprto prvenstvo Avstralije.

PARIZ, 2. krog, tabela

(5.791.280 evrov, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - MOUTET (FRA)

7:6, 6:4

EDMUND (VB) - SCHWARTZMAN (ARG/14)

7:5, 6:3

DE MINAUR (AVS) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/9)

7:6, 7:6

CICIPAS (GRČ/7) - FRITZ (ZDA)

7:6, 6:3

CHARDY (FRA) - MEDVEDJEV (RUS/4)

4:6, 6:2, 6:4

GARIN (ČIL) - ISNER (ZDA/15)

7:6, 7:6

DIMITROV (BLG) - GOFFIN (BEL/12)

7:5, 6:3

THIEM (AVT/5) - RAONIC (KAN)

7:6, 5:7, 6:4

A. ZVEREV (NEM/6) - VERDASCO (ŠPA)

6:1, 6:3

SHAPOVALOV (KAN) - FOGNINI (ITA/11)

3:6, 6:3, 6:3

MONFILS (FRA/13) - PAIRE (FRA)

6:4, 7:6

ALBOT (MOL) - SEPPI (ITA)

7:6, 7:6

STRUFF (NEM) - HAČANOV (RUS/8)

7:6, 3:6, 7:5

BERRETTINI (ITA/10) - TSONGA (FRA)

WAWRINKA (ŠVI/16) - ČILIĆ (HRV)

7:6 (3), 7:6 (5)

NADAL (ŠPA/2) - MANNARINO (FRA)

7:5, 6:4