Novak Đoković je navdušen nad novim tekmovanjem. Foto: Reuters

Španci so v Perthu v dvoboju še neporaženih ekip za prvo mesto v skupini B premagali Japonsko s 3:0. Najprej je Roberto Bautista Agut s 6:2, 6:4 odpravil Goa Soedo, odločilno točko pa je priboril Nadal z zmago 7:6, 6:4 nad Jošitom Nišioko. Prvi igralec sveta je v uvodnem nizu dvakrat nadomestil brejk zaostanka. Španija je nato dobila še igro dvojic.

Srbi so si v Brisbanu prvo mesto v skupini A zagotovili že zmagama nad Južno Afriko in Francijo, v zadnjem dvoboju pa so bili boljši še od Čila. Dušan Lajović je v dveh nizih premagal Nicolasa Jarryja, Novak Đoković pa Cristiana Garina.

Najboljših osem reprezentanc se bo zdaj združilo v Sydneyju, kjer bodo od petka naprej potekali boji na izločanje. "V Sydneyju je veliko srbskih izseljencev. Prepričan sem, da bo vzdušje tam vsaj tako dobro kot v Perthu. Gre za ekipno tekmovanje, vsaj tako ga dojemam sam, in potovanje po različnih avstralskih mestih je zame kot svetovno nogometno prvenstvo, česar do zdaj še nisem izkusil. Moram priznati, da je zelo razburljivo. Smo kot družina, saj smo skupaj že skoraj deset dni. Upam, da bo sledil tudi uspeh," je nad novim tekmovanjem navdušen Đoković, ki je poleg vseh treh posamičnih dvobojev zmagal tudi v edinem v igri dvojic.

Poleg Španije in Srbije so si kot zmagovalci skupin izločilne boje zagotovili še Avstralija, Velika Britanija, Rusija in Argentina, ki je v odločilnem obračunu premagala Hrvaško. Argentinci so dobili oba posamična dvoboja. Guido Pella je s 7:6, 6:3 ugnal Marina Čilića, Diego Schwartzman pa je bil s 6:2, 6:2 boljši od Borne Ćorića.

Hrvati bi lahko napredovali kot drugouvrščeni z zmago v igri dvojic, a so izgubili tudi ta obračun in namesto njih so med osem napredovali Kanadčani. Kot drugouvrščeni so se v četrtfinale uvrstili še Belgijci.

Na ATP-pokalu je sicer sodelovalo 24 reprezentanc.