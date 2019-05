Novak Đoković je za preboj v 3. krog oddal tri igre. Foto: Reuters

Prvi niz je trajal le 23 minut, a je Laaksonen, ki je v glavni žreb prišel kot srečni poraženec kvalifikacij, v nadaljevanju zaigral bolje in v šesti igri drugega niza Srbu celo odvzel servis. Đoković je odgovoril z dvema dobljenima igrama, v deseti pa je dobil vse točke na svoj začetni udarec. V tretjem nizu si je Nole pot h končni zmagi utrl že z uvodnim brejkom. Naslednja Đokovićeva, ki naskakuje drugi letošnji turnir za grand slam, ovira bo Italijan Salvatore Caruso, ki je premagal 26. postavljenega Francoza Gillesa Simona.

Zidanškova, Jakupovićeva in Hercogova izgubile

Slovenske tenisačice Tamara Zidanšek in Dalila Jakupovič ter Polona Hercog se v konkurenci ženskih dvojic niso prebilo v drugi krog. Od Mariborčanke in njene ruske partnerke Jevgenije Rodine je bila v uvodnem krogu boljša poljsko-kitajska kombinacija Alicja Rosolska-Zhaoxuan Yang, ki je po uri in štirih minutah zmagala s 6:2 in 6:2.

Od Zidanškove in njene čilske partnerke Alexe Gurachi je bila v uvodnem krogu največjega teniškega turnirja na svetu na peščeni podlagi v francoski prestolnici boljša francoska-hrvaška naveza Alize Cornet-Petra Martić, ki je po 56 minutah slavila s 6:1 in 6:0.

Jakupovičeva in njena romunska soigralka Irina Bara sta danes morali priznati premoč četrtopostavljeni kanadsko-kitajski kombinaciji Gabriela Dabrowski-Yifan Xu, ki je po uri in 22 minutah dolgem dvoboju slavila s 6:1, 1:6 in 6:2.

TURNIR ZA GRAND SLAM - OP FRANCIJE

Slovenski nastopi

Dvojice (Ž), 1. krog:

KLEPAČ/HRADECKA (SLO/ČEŠ) -

HIBINO/VORACOVA (JAP/ČEŠ) 6:4, 6:2

SREBOTNIK/ATAWO (SLO/ZDA) -

GOLUBIC/MUCHOVA (ŠVI/ČEŠ) 7:6, 7:5

DABROWSKI/ŠU (KAN/KIT/4) -

JAKUPOVIĆ/ BARA 6:1, 1:6, 6:2

CORNET/MARTIĆ (FRA/HRV) -

ZIDANŠEK/ GURACHI (SLO/ ČIL) 6:1, 6:0

ROSOLSKA/ŽANG (POL/KIT/13) -

HERCOG/ RODINA (SLO/ RUS) 6:2, 6:2

2. krog, moški, zgornji del tabele:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LAAKSONEN (ŠVI)

6:1, 6:4, 6:3

CARUSO (ITA) - SIMON (FRA/26)

6:1, 6:2, 6:4

STRUFF (NEM) - ALBOT (MOL)

ĆORIĆ (HRV/13) - HARRIS (JAR)

FOGNINI (ITA/9) - DELBONIS (ARG)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/18) - FRITZ (ZDA)

LAJOVIĆ (SRB/30) - BENCHETRIT (FRA)

6:3, 6:3, 6:4

A. ZVEREV (NEM/5) - M. YMER (ŠVE)

6:1, 6:3, 7:6 (3)

THIEM (AVT/4) - BUBLIK (KAZ)

6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5

CUEVAS (URU) - EDMUND (VB/28)

7:6 (1), 6:3, 2:1 b.b.

VERDASCO (ŠPA/23) - HOANG (FRA)

MONFILS (FRA/14) - MANNARINO (FRA)

6:3, 6:4, 6:4

HAČANOV (RUS/10) - BARRERE (FRA)

POUILLE (FRA/22) - KLIŽAN (SLK)

THOMPSON (AVS) - KARLOVIĆ (HRV)

6:3, 6:4, 6:7 (2), 6:3

DEL POTRO (ARG/8) - NIŠIOKA (JAP)



Ženski, zgornji del tabele:

OSAKA (JAP/1) - AZARENKA (BLR)

4:6, 7:5, 6:3

SINIAKOVA (ČEŠ) - SAKKARI (GRČ/29)

7:6 (5), 6:7 (8), 6:3

BLINKOVA (RUS) - GARCIA (FRA/24)

1:6, 6:4, 6:4

KEYS (ZDA/14) - HON (AVS)

S. WILLIAMS (ZDA/10) - NARA (JAP)

6:3, 6:2

KENIN (ZDA) - ANDREESCU (KAN/22)

b.b.

PETKOVIĆ (NEM) - HSJEH (TJV/25)

4:6, 6:3, 8:6

BARTY (AVS/8) - COLLINS (ZDA)

7:5, 6:1

HALEP (ROM/3) - LINETTE (POL)

CURENKO (UKR/27) - KRUNIĆ (SRB)

PUIG (PRT) - KASATKINA (RUS/21)

6:3, 6:1

SWIATEK (POL) - VANG (KIT/16)

6:3, 6:0

ANISIMOVA (ZDA) - SABALENKA (BRL/11)

6:4, 6:2

BEGU (ROM) - MUCHOVA (ČEŠ)

1:6, 6:3, 6:4

ALEKSANDROVA (RUS) - STOSUR (AVS)

3:6, 6:1, 6:1

BOLSOVA (ŠPA) - CIRSTEA (ROM)

7:6 (5), 7:6 (3)