Novak Đoković je petič osvojil masters v Parizu. Več kot enkrat je turnir uspelo osvojiti le še Borisu Beckerju, Maratu Safinu (oba po trikrat), Tomu Okkerju, Brianu Gottfriedu, Andreju Agassiju in Petu Samprasu (vsi po dvakrat). Foto: Reuters

Đoković si je finalno vstopnico priboril s polfinalno zmago nad Bolgarom Grigorjem Dimitrovim, premagal ga je v dveh nizih s 7:6 (5) in 6:4. Shapovalov se je v sklepni dvoboj turnirja uvrstil brez boja, saj je Rafael Nadal zaradi poškodbe polfinalni dvoboj predal.

Število osvojenih mastersov Tenisač Št. zmag Rafael Nadal 35 Novak Đoković 34 Roger Federer 28 Andre Agassi 17 Andy Murray 14

Đoković je turnir v Parizu osvojil petkrat. Prvič leta 2009, trikrat zapored med letoma 2013 in 2015, lani je zaigral v finalu, a je moral premoč priznati Rusu Karenu Hačanovu (7:5 in 6:4). Tokrat tovrstnih težav ni imel, Shapovalova je ugnal kot za šalo. Kanadčan je bil povsem nemočen, takoj po dvoboju se je usedel in se zamotil s pametnim telefonom.

Beograjčan je bil sicer pred začetkom finala velik favorit. S Shapovalovom se je do nedeljskega obračuna pomeril trikrat, vse tri obračune je dobil.



Prvič se je njuna pot na turnirjih prekrižala letos na Odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je bil Srb boljši v treh nizih, v naslednjih dveh medsebojnih obračunih (Mastersa v Rimu in Šanghaju) ni oddal več niza. Vajo je ponovil še v Parizu.



Shapovalov nenevaren, iz napake v napako

Shapovalov je bil v francoski prestolnici nemočen. Đoković je že v uvodnem nizu zelo hitro dobil tri igre zapored, nato pa break prednosti brez težav ohranil do konca niza. Kanadčan, sicer 28. igralec sveta, je bil povsem nenevaren na returnu, Nole se je z njim na trenutke že kar poigraval.



Nole izkoristil že prvo zaključno žogico

Drugi niz je bil nekoliko bolj izenačen, prelomil pa se je v 7. igri, ko si je Đoković priigral priložnost za break in jo tudi izkoristil, potem ko je nasprotnik žogico poslal v mrežo. Že v naslednji igri bi lahko prišlo do re-breaka, a se je Kanadčanu zatresla roka. Nole je brez težav vodil dvoboj, z odličnimi začetnimi udarci je lomil nasprotnika, v 10. igri si je priigral tri zaključne žogice, na mreži je izkoristil že prvo.



Pariz (M)

(5.791.280 evrov, trda podlaga)

Finale:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - SHAPOVALOV (KAN)

6:3, 6:4