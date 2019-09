Veselje reprezentance Evrope takoj po zmagi Zvereva. Foto: Reuters

Pred zadnjim dvobojem je reprezentanca sveta vodila z 11:10, tako da je bilo vse pripravljeno na spektakularno zadnje dejanje.

Za Evropo, ki jo je vodil švedski selektor Bjoern Borg, so nastopili še Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal, Grk Stefanos Cicipas in Avstrijec Dominic Thiem, ki je v nedeljo zamenjal poškodovanega Nadala.

Gre za tretji tovrstni turnir in prav vse tri je dobila reprezentanca Evrope. Tudi lani je bil junak evropske zmage Zverev, ki je v zadnjem odločilnem obračunu ugnal Južnoafričana Kevina Andersona.

Pred tem je v nedeljo vse kazalo na zmago reprezentance sveta. Nadal je zjutraj zaradi vnetja v roki odpovedal današnji nastop. Nato sta Švicar Roger Federer in Grk Stefanos Cicipas izgubila tekmo dvojic z Američanoma Johnom Isnerjem in Jackom Sockom. Sledil je poraz Avstrijca Dominica Thiema z Američanom Taylorjem Fritzom s 5:7, 7:6 (7:3) in 5:10.

Ker je sistem tekmovanja takšen, da zadnji dan zmaga šteje tri točke, je imela Evropa še vse možnosti, je pa za preobrat potrebovala dve zmagi in šest točk. Najprej je Federer ob bučni podpori občinstva s 6:4 in 7:6 (7:3) ugnal Isnerja, za odločilno zmago pa je poskrbel Zverev.

LAVERJEV POKAL, Ženeva

EVROPA - SVET 13:11

1. dan:

Thiem - Shapovalov 6:4, 5:7, 13:11

Fognini - Sock 1:6, 6:7 (3)

Cicipas - Fritz 6:2, 1:6, 10:7

Federer/A. Zverev - Shapovalov/Sock 6:3, 7:5



2. dan:

A. Zverev - Isner 7:6 (2), 4:6, 1:10

Federer - Kyrgios 6:7 (5), 7:5, 10:7

Nadal - Raonic 6:3, 7:6 (1)

Nadal/Cicipas - Kyrgios/Sock 4:6, 6:3, 6:10

3. dan:

Federer/Cicipas - Isner/Sock 7:5, 4:6, 8:10

Thiem - Fritz 5:7, 7:6, 5:10

Federer - Isner 6:4, 7:6

Zverev - Raonic 6:4, 3:6, 10:4

Zmage so bile prvi dan vredne ene točko, drugi dan dve, zadnji dan pa tri. Zmagala bo ekipa, ki bo prva prišla do 13 točk.