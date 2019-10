Roger Federer je v finalu olimpijskih iger leta 2012 na osrednjem igrišču Wimbledona moral priznati premoč Andyju Murrayju. Foto: EPA

20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je leta 2000 v Sydneyju zasedel četrto mesto, leta 2004 v Atenah je izpadel v drugem krogu, v Pekingu 2008 ga je v četrtfinalu izločil Američan James Blake, leta 2012 pa je bil najbližje.

Mesec dni po zmagi nad Andyjem Murrayjem v finalu Wimbledona sta se znova srečala na sveti travi v All England Clubu. Škot je zanesljivo zmagal po treh nizih, saj je bil Federer popolnoma izčrpan. V epskem polfinalu je premagal Juana Martina del Potra s 3:6, 7:6 in 19:17 po štirih urah in 26 minutah.

Zadnje igre v Riu de Janeiru leta 2016 je Federer izpustil zaradi poškodbe kolena. Zlato olimpijsko medaljo že ima v vitrini, a med dvojicami iz Pekinga 2008, ko je zmagal s Stanom Wawrinko.

"Več tednov sem razmišljal in se posvetoval s svojo ekipo, kaj umestiti med Wimbledon in pred OP ZDA. Nazadnje se je moje srce odločilo za še eno olimpijsko preizkušnjo," je ob robu ekshibicijske tekme z Američanom Johnom Isnerjem v Tokiu sporočil Švicar, ki bo ravno ob koncu iger na Japonskem dopolnil 39 let.

"V Atenah in Pekingu sem nosil švicarsko zastavo na odprtju iger, imam že zlato in srebrno medaljo, zato se veselim novega izziva."