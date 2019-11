Prvi igralec sveta Rafael Nadal je bil presrečen uvrstitve v finale. Foto: Reuters

Španija je v polfinalu zaključnega turnirja, ki poteka v Madridu, premagala Veliko Britanijo z 2:1. Dvoboj je trajal pozno v noč, Rafael Nadal in Feliciano Lopez pa sta se po dveh izenačenih nizih veselila zmage nad Jamiejem Murrayjem in Nealom Skupskem s 7:6 (3) in 7:6 (8).

Pred tem je Kyle Edmund popeljal Britance v vodstvo z zmago 6:3 in 7:6 (3) proti Lopezu v prvi partiji posameznikov. Izid je hitro poravnal Nadal, ki je brez težav premagal Dana Evansa s 6:4 in 6:0.

V odločilni partiji dvojic so Britanci v drugem nizu zapravili kar štiri žogice za izenačenje. "To tekmovanje je izjemno napeto. "Zelo tesno je bilo. Odlično smo odigrali in smo izjemno veseli," je povedal Nadal.

Španija se bo v finalu pomerila s Kanado. Ta je v prvem sobotnem polfinalu z 2:1 premagala Rusijo in se tako prvič v zgodovini uvrstila v finale Davisovega pokala.

Španija je v starem formatu tekmovanja kar devetkrat igrala v finalu, pri tem petkrat zmagala, nazadnje leta 2011.

Polfinale:

Rusija - KANADA 1:2

Rubljov - Pospisil 6:4, 6:4

Hačanov - Shapovalov 4:6, 6:4, 4:6

Hačanov/Rubljov -

Pospisil/Shapovalov

3:6, 6:3, 6:7 (5)



Velika Britanija - ŠPANIJA 1:2

Edmund - Lopez 6:3, 7:6 (3)

Evans - Nadal 4:6, 0:6

Murray/Skupski - Nadal/Lopez

6:7 (3), 6:7 (8)



42.500 gledalcev na dvoboju Federer - Zverev

Na eksbicijski tekmi v Mexico Cityju sta se pomerila Roger Federer in Alexander Zverev. Švicar je zmagal s 6:3, 4:6 in 6:2. Dvoboj v bikoborski areni si je ogledalo 42.500 gledalcev, kar je nov rekord. Najbolj gledan teniški dvoboj do zdaj je bil prav tako ekshibicijski obračun Kim Clijsters in Serene Williams v Belgiji leta 2010 (35.700 gledalcev). Februarja bo Federer še premaknil mejnik, saj bo na štadionu v Cape Townu s kapaciteto 55 tisoč gledalcev igral z Rafaelom Nadalom. Še prej bodo gledalci lahko spremljali zabaven dvoboj parov, pri čemer bo s Federerjem igral ustanovitelj Microsofta Bill Gates, z Nadalom pa južnoameriški komik Trevor Noah.