Federer in Cicipas sta se letos pomerila že petič, Federer pa je slavil tretjo zmago, enkrat je predal zaradi poškodbe, na začetku leta v Melbournu pa je mladi Grk poskrbel za podvig. Foto: Reuters

38-letni Federer se bo za naslov pomeril z Avstralcem Alexom De Minaurom, ki je v drugem polfinalu s 7:6 (2), 6:7 (4:) in 7:6 (3) premagal Američana Reillyja Opelko.

Federer je v rojstnem Baslu prvič v finalu igral leta 2000, devetkrat doslej pa je turnir tudi osvojil. Skupno bo za Federerja to 157. finale, doslej pa je zbral 102 turnirska naslova, tri v tej sezoni. De Minaur pa si je priboril četrti finale v tem letu, dosedanje tri je dobil, in sicer v Sydneyju, Atlanti in Zhuhaiju.

V finalu turnirja na Dunaju se bosta v nedeljo pomerila domačin Dominic Thiem in Argentinec Diego Schwartzman. Prvi nosilec Thiem je v polfinalu premagal Italijana Mattea Berrettinija s 3:6, 7:5 in 6:3, petopostavljeni Schwartzman je bil boljši od Francoza Gaela Monfilsa s 6:3 in 6:2.

Thiem se je v letošnji sezoni šestič uvrstil v finale, zmagal je v Indian Wellsu, Barceloni, Kitzbühlu in Pekingu. Edinkrat je izgubil na Rolandu Garrosu. Schwartzman bo za lovoriko igral tretjič letos, v Los Cabosu je slavil, v Buenos Airesu pa izgubil.



MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 500

BASEL (2.082.655 evrov, trda podlaga), polfinale:

FEDERER (ŠVI/1) - CICIPAS (GRČ/3)

6:4, 6:4



DE MINAUR (AVS) - OPELKA (ZDA)

7:6 (2), 6:7 (4), 7:6 (3)

DUNAJ (2.400.000 evrov, trda podlaga), polfinale:

THIEM (AVT/1) - BERRETTINI (ITA/3)

3:6, 7:5, 6:3

SCHWARTZMAN (ARG/5) - MONFILS (FRA/4)

6:3, 6:2