Roger Federer je osvojil 99 turnirjev ATP. Več jih ima v modernbi teniški dobi le legenadarni Jimmy Connors (109). Foto: Reuters

37-letni Švicar je zaigral prvič po porazu v osmini finala grand slama v Melbournu proti Stefanu Cicipasu konec januarja. V Dubaju je zmagal že sedemkrat, tokrat pa je drugi nosilec, prvi je Kei Nišikori.

"Kohli" je že v uvodni igri izgubil servis in Federer je zadržal prednost do konca niza, ki je tarjal le pol ure.

Kohlschreiber je v odločilnem nizu jezo zmesel nad loparjem. Foto: Reuters

V drugem nizu je Nemec zaigral precej bolj odločno, sijajno je vračal začetne udarce in povedel s 3:0. Federerju je uspel brejk v peti igri, a je že v šesti igri znova izgubil servis. V maratonski deveti igri je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam zapravil tri priložnosti za znižanje na 5:4, nato pa je Kohlschreiber unovčil tretjo zaključno žogo za izenačenje na 1:1 v nizih.

V odločilnem nizu je Federer prikazal najboljšo igro, blestel je pri mreži, zadel je tudi natančen bekhend in z brejkoma v drugi in šesti igri prišel do zmage po uri in 36 minutah. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 85:71. Kohlschreiber je izgubil vseh 14 obračunov s Federerjem.

V osmini finala Baselčana čaka Fernando Verdasco, ki je s 3:6, 6:3 in 6:2 premagal Thoamsa Fabbiana. Verdasco je le enkrat ugnal Federerja v 14 dvobojih.

DUBAJ, 1. krog, tabela

(2.887.895 am. dolarjev, trda podlaga)



NIŠIKORI (JAP/1) - PAIRE (FRA)

HURKACZ (POL) - MOUTET (FRA)

GERASIMOV (BLR) - HASSE (NIZ)

CICIPAS (GRČ/5) - EBDEN (AVS)

ČILIĆ (HRV/3) - MONFILS (FRA)

SAFWAT (EGI) - BAGHDATIS (CIP)

BERRETTINI (ITA) - KUDLA (ZDA)

MEDVEDEV (RUS/8) - BERANKIS (LIT)

ĆORIĆ (HRV/6) - KUKUŠKIN (KAZ)

BERDYCH (ČEŠ) - IVAŠKA (BLR)

BAUTISTA AGUT (ŠPA) - RAMANATHAN (IND)

BASILAŠVILI (GRU) - HAČANOV (RUS/4)

6:4, 6:1

STRUFF (NEM) - RAONIC (KAN/7)

6:4, 5:7, 6:4

FUCSOVICS (MAD) - DŽUMHUR (BiH)

6:1, 7:6

VERDASCO (ŠPA) - FABBIANO (ITA)

3:6, 6:3, 6:2

FEDERER (ŠVI/2) - KOHLSCHREIBER (NEM)

6:4, 3:6, 6:1