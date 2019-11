Caroline Garcia in Kristina Mladenovic sta po zadnji točki padli na tla. Foto: EPA

Francozinji sta v zadnjem obračunu premagali Ashleigh Barty in Samantho Stosur s 6:4 in 6:3. Za Francijo je to tretji naslov, zadnji naslov ji je uspelo osvojiti leta 2003 (tistega leta je Slovenija celo igrala v četrtfinalu).

Avstralija ostaja pri sedmih naslovih, zadnji ima že dolgo brado, bilo je leta 1974. Avstralija je vseh sedem naslovov osvojila med letoma 1964 in 1974.

Pokal federacij, finale

AVSTRALIJA - FRANCIJA 2:3

Tomljanovic - Mladenovic 1:6, 1:6

Barty - Garcia 6:0, 6:0

Barty - Mladenovic 6:2, 4:6, 6:7 (1)

Tomljanovic - Parmentier 6:4, 7:5

Barty/Stosur - Garcia/Mladenovic 4:6, 3:6