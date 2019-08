Andy Murray upa, da bo ujel formo do začetka Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Foto: Reuters

32-letni Škot je prejel posebno vabilo organizatorjev za nastop na turnirju, ki bo prvi po tem, ko je po zadnji operaciji kolkov napovedal celo konec kariere. Konec junija se je dvakratni zmagovalec Wimbledona uspešno vrnil na tekmovanja, a je do zdaj nastopal le v dvojicah.

Gasquet je že v uvodni igri odvzel servis Murrayju, ki je izenačil na 2:2, a je nato v sedmi igri znova izgubil začetni udarec. Aktualni olimpijski prvak je igral preveč previdno in izkušeni Francoz je to unovčil. Dobil je večino daljših izmenjav, navdušil je z nekaj lepimi skrajšanimi žogami in natančnimi bekhendi. Edini odvzem servisa v drugem nizu mu je uspel že v uvodni igri. Murray je imel nato dve priložnosti za brejk, vendar ju ni izkoristil.

Richard Gasquet je z zelo raznovrstno igro povzročal veliko težav Murrayju. Foto: Reuters

Murray je trenutno na 324. mestu na lestvici ATP. Po porazu v 1. krogu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu je na s solzami polni novinarski konferenci dejal, da se boji, da je zanj po vseh težavah s kolkom kariere konec. Prvo operacijo je prestal 8. januarja lani, drugo pa 28. januarja letos.

Querrey bo izzval Đokovića

V drugem krogu se bo Gasquet srečal s četrtim nosilcem Dominicom Thiemom. Zelo zanimiv bo obračun prvega igralca sveta Novaka Đokovića in Sama Querreyja. Američan je senzacionalno izločil Srba v 3. krogu Wimbledona pred tremi leti.

Le nekaj ur po zmagi v Montrealu je Rafael Nadal odpovedal nastop v Cincinnatiju, saj si želi ostati zdrav za Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se začenja 26. avgusta.

CINCINNATI, 1. krog, tabela

(6.056.280 dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) prost

QUERREY (ZDA) - HERBERT (FRA)

7:6 (2), 7:6 (1)

SIMON (FRA) - CARRENO BUSTA (ŠPA)

ISNER (ZDA/13) - LAJOVIĆ (SRB)

7:6, 1:6, 7:5

FOGNINI (ITA/10) - SHAPOVALOV (KAN)

POUILLE (FRA) - KUDLA (ZDA)

6:3, 7:6 (6)

KYRGIOS (AVS) - SONEGO (ITA)

HAČANOV (RUS/8) prost

FEDERER (ŠVI/3) prost

LONDERO (ARG) - BERRETTINI (ITA)

7:6 (3), 6:3

DIMITROV (BLG) - WAWRINKA (ŠVI)

BASILAŠVILI (GRU/15) - RUBLJOV (RUS)

MEDVEDEV (RUS/9) - EDMUND (VB)

VERDASCO (ŠPA) - PAIRE (FRA)

STRUFF (NEM) - KARLOVIĆ (HRV)

7:5, 7:6

CICIPAS (GRČ/5) prost

A. ZVEREV (NEM/7) prost

KECMANOVIĆ (SRB) - AUGER ALIASIMME (KAN)

6:3, 6:3

MONFILS (FRA) - TIAFOE (ZDA)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - HURKACZ (POL)

ALBOT (MOL) - ČILIĆ (HRV/14)

6:4, 7:6 (6)

ĐERE (SRB) - SCHWARTZMANN (ARG)

GASQUET (FRA) - MURRAY (VB)

6:4, 6:4

THIEM (AVT/4) prost

NIŠIKORI (JAP/6) prost

NIŠIOKA (JAP) - THOMPSON (AVS)

7:5, 5:7, 6:4

DE MINAUR (AVS) - CECCHINATO (ITA)

6:7, 6:1, 6:2

ĆORIĆ (HRV/12) - OPELKA (ZDA)

GOFFIN (BEL/16) - FRITZ (ZDA)

PELLA (ARG) - RUUD (NOR)

7:5, 7:6 (4)

MANNARINO (FRA) - GARIN (ČIL)

6:4, 6:1

* KUKUŠKIN (KAZ) prost

* - namesto Rafaela Nadala