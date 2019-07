Polona Hercog je bila milimetre oddaljena od drugega tedna Wimbledona. Foto: Reuters

28-letna Mariborčanka je uro in devet minut blestela v teniški meki. Na osrednjem igrišču Wimbledona si je priigrala dve zaključni žogi proti Cori Gauff. Pri vodstvu s 6:3 in 5:2 je 15-letna Američanka zadela črto za izenačenje, v naslednji igri pa je Hercogova imela zaključno žogo na svoj servis, a je naredila dvojno napako. Senzacija 133. Wimbledona je nato po dveh urah in 47 minutah zmagala s 3:6, 7:6 in 7:5.

"Igrala sem zelo dobro v uvodnih dveh nizih. Imela sem veliko priložnosti, odločali pa so milimetri. Težko je reči kaj pametnega, ko si milimeter oddaljen od zmage. Lahko je biti zdaj pameten po koncu obračuna. Dvojna napaka na zaključno žogo ni bila načrtovana, a skušala sem z močnim drugim servisom končati dvoboj," je na novinarski konferenci pojasnila Hercogova, ki še nikoli v karieri ni igrala v drugem tednu turnirja za grand slam.

"Coco" Gauff je na krilih glasnih navijačev zrežirala velik preobrat. Foto: Reuters

Ni pričakovala podpore s tribun

"Gauffova je psihično zelo trdna, fizično je odlično pripravljena in ima svetlo prihodnost. Ima zelo široko ekipo že pet let in vsekakor na igrišču deluje bolj odraslo. Zavedala sem se, da bodo gledalci navijali zanjo, saj je zdaj glavna zgodba Wimbledona. Nisem pričakovala podpore s tribun. Igram zase in ne za gledalce, zato to ni bilo odločilno," je razlagala Mariborčanka, ki je imela v loži za znance in prijatelje le trenerja Željka Krajana. Gauffova je imela celotno družino, seveda ni manjkal trener Patrick Mouratoglou, ki je popeljal Sereno Williams do številnih uspehov.

Doživela šok, a ni imela solznih oči

"V naslednjih dneh bom seveda premlevala ta poraz. Upam, da ne bo trajalo predolgo. Ponosna sem na predstavo v prvih dveh nizih. Gauffova je bila nemočna in lahko bi zmagala s 6:3 in 6:3. Na začetku sem igrala atomski tenis. Če bom nadaljevala s takim nivojem, sem lahko v četrtfinalu, polfinalu ali finalu grand slama. Nisem zdržala do konca. Tudi sreča je bila v odločilnih trenutkih na njeni strani. Seveda je prisotno razočaranje. Mislim, da me niso izdali živci, ni se mi zatresla roka na osrednjem igrišču," je poudaril Hercogova.

Priznani strokovnjak Patrick Mouratoglou je že pri enajstih letih opazil velik talent Gauffove in jo povabil na teniško akademijo v Nico. Foto: Reuters

Po koncu druega niza je zapustila osrednje igrišče. Potrebovala je pomoč fizioterapevtke. "Na začetku tretjega niza sem imela krče, to ni ravno pomagalo. Živci so naredili svoje. Težko je najti prave besede. Zdaj še ne morem analizirati vsega skupaj. Nisem imela solznih oči po koncu obračuna, čeprav sem doživela šok. Morda me bo v soboto vse skupaj poklopilo," je še dodala najboljša slovenskega igralka.

Gauff: Polona je igrala neverjetno

"Coco" Gauff se bo v osmini finala srečala s Simono Halep. "Vesela sem, da je konec. Polona je igrala neverjetno. Prvič sem nastopila na osrednjem igrišču. Ves dvoboj sem se zavedala, da se lahko vrnem v igro, ne glede na izid. Iskala sem priložnosti za svoje udarce. Gledalci na tribunah so bil neverjetni. Tudi ko sem bila v slabem položaju, so navijali zame. Hvala vsem, ki so verjeli vame. Zaenkrat ne bom razmišljala o naslednjem dvoboju," je poudarila Gauffova, ki je postala najmlajša igralka v drugem tednu Wimbledona po Jennifer Capriati leta 1991.