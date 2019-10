Polona Hercog je v izjemni formi in je v Pekingu suvereno premagala 13. igralko WTA-lestvice Angelique Kerber. Najboljša slovenska tenisačica je bila pred začetkom turnirja v kitajski prestolnici uvrščena na 51. mesto svetovne lestvice. Foto: AP

Po Julii Görges je po uri in 18 minutah igre Polona Hercog ugnala še drugo Nemko v Pekingu, tokrat je Angelique Kerber odpravila s 6:4 in 6:2. V uvodnem krogu je tako imela 28-letna Mariborčanka neprimerno več dela z Görges, saj jo je ugnala šele s 6:7 (4), 7:6 (5), 6:4

Razpad Kerberjeve v drugem nizu

V prvem nizu je Nemka izgubila sedmo igro, odvzem servisa pa je Hercogova nato nadgradila za vodstvo s 5:3, že na naslednji servis Nemke pa si je Mariborčanka priigrala dve novi žogici za odvzem servisa in niz. Nemka je svoj servis še rešila, Štajerka pa je nato zanesljivo servirala za vodstvo.

Drugi niz je Hercogova hitro rešila v svojo korist, potem ko je povedla najprej z 2:0 in nato s 5:1. Ob velikem zaostanku je bil odpor zmagovalke Melbourna 2016, New Yorka 2016 in Wimbledona 2018 strt. Hercogova je ubranila obe brejk priložnosti nasprotnice, medtem ko je na drugi strani sama izkoristila 4 od 7 žogic za odvzem servisa.

Pred sedmimi leti premagala Bertensovo

V osmini finala Polono Hercog zdaj čaka dvoboj z osmo igralko sveta Nizozemko Kiki Bertens, s katero se bo po razporedu soočila v četrtek. Z leto mlajšo Holandko se je Slovenka v članski karieri pomerila zgolj enkrat, in še to pred sedmimi leti – v Dallasu je Bertens po izgubljenem uvodnem nizu predala dvoboj zaradi poškodbe. A to je bilo tudi obdobje, ko je Hercogova igrala do zdaj najboljši tenis kariere – septembra 2011 je dosegla najvišjo uvrstitev na WTA-lestvici – 35. mesto.

PEKING

(8.285.274 am. dolarjev, trda podlaga)

2. krog:

HERCOG (SLO) - KERBER (NEM/10)

6:4, 6:2

TABELA

BARTY (AVS/1) - PUTINCEVA (KAZ)

6:4, 6:2

DŽENG (KIT) - STEPHENS (ZDA/13)

6:3, 6:1

BENCIC (ŠVI/9) - V. WILLIAMS (ZDA)

3:6, 6:3, 7:5

KVITOVA (ČEŠ/7) - MLADENOVIC (FRA)

6:4, 6:4

SVITOLINA (UKR/3) - VANG (KIT)

7:6, 7:6

KENIN (ZDA/15) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

6:3, 6:2

BERTENS (NIZ/8) - JASTREMSKA (UKR)

7:6, 6:3

ANDREESCU (KAN/5) - MERTENS (BEL)

KEYS (ZDA/11) - BRADY (ZDA)

RISKE (ZDA) - TOMLJANOVIC (AVS)

6:3, 3:6, 6:4

OSAKA (JAP/4) - PETKOVIC (NEM)

6:2, 6:0

ALEKSANDROVA (RUS) - HALEP (ROM)

6:2, 6:3

KASATKINA (RUS) - SABALNKA (BLR/12)

6:4, 7:6

WOZNIACKI (DAN/16) - McHALE (ZDA)

6:4, 6:0

SINIAKOVA (ČEŠ) - OSTAPENKO (LAT)

6:2, 6:1