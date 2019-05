Polona Hercog ni uspela ponoviti sijajnih predstav iz Lugana. Foto: EPA

Zidanškova je na lestvici WTA na 67. mestu, Bonaventure pa je 122. Zidanškova je osemkrat izgubila servis, medtem ko ga je sama nasprotnici odvzela sedemkrat. Končno razmerje točk je bilo 98:89. Dvoboj je trajal uro in 54 minut.

Zidanškova je nastope v Rabatu končala tudi v konkurenci dvojic. V prvem krogu je bila sicer skupaj s Srbkinjo Olgo Danilović uspešna, četrtfinalni dvoboj proti romunsko-bolgarski navezi Ana Bogdan in Isabella Šinikova pa sta Zidanškova in Danilovićeva predali že pred začetkom dvoboja.

Hercogova popustila v odločilnem nizu

Hercogova ni uspela nadgraditi sijajnih predstav iz Lugana, kjer je pred dvema tednoma osvojil turnir WTA na pesku. V prvem nizu sta do dvanajste igre obe igralki dobili igre na svoj servis, potem pa je Švedinja izkoristila tretjo priložnost za brejk in dobila prvi niz s 7:5.

V drugem nizu je Petersonova v tretji igri izgubila servis, nato še v peti igri in Mariborčanka je izenačila na 1:1 v nizih. V odločilnem nizu je Hercogova izgubila uvodne štiri igre in Švedinja je prednost zadržala do konca. Dvoboj je trajal kar dve uri in pol.



RABAT, osmina finala, tabela

(250.000 am. dolarjev, pesek)



MERTENS (BEL/1) - JOROVIĆ (SRB)

SAKKARI (GRČ/6) - SHINIKOVA (BLG)

6:4, 6:4

BONAVENTURE (BEL) - ZIDANŠEK (SLO)

6:4, 2:6, 6:3

VAN UYTVANCK (BEL/8) - LEPCHENKO (ZDA)

6:4, 6:0

PETERSON (ŠVE) - HERCOG (SLO)

7:5, 3:6, 6:1

TOMLJANOVIĆ (AVS/4) - BACSINSZKY (ŠVI)

6:4, 1:6, 6:2

KONTA (VB/7) - BOGDAN (ROM)

6:1, 6:7, 6:2

HSIEH (TJV/2) - ARRUABARRENA (ŠPA)

4:6, 7:5, 6:3