Petra Kvitova se je rešila v uvodnem nizu, nato pa je precej bolj zanesljivo dobila drugega. Foto: EPA

V prvem krogu je Hercogova po manj kot uri igre s 6:0 in 6:1 odpravila Američanko Jessico Pegula. V 2. krogu jo je nato izločila Petra Kvitova s 7:6 in 6:3, Zidanškovo pa v 1. krogu Marie Bouzkova s 6:1 in 6:3.

Sedma igralka sveta Kvitova, ki je bila kot peta nosilka v uvodnem krogu prosta, ni dovolila presenečenja. V prvem nizu, ki je trajal eno uro, je Mariborčanka pokazala zelo dobro igro. V podaljšani igri je imela zaključno žogo za niz na svoj začetni udarec, a je ni unovčila. Dvakratna zmagovalka Wimbledona je nanizala tri točke zapored. V drugem nizu je Hercogova izgubila servis v šesti igri.

Tudi dvoboj vrstnic Bouzkove in Zidanškove, obe sta stari 21 let, se ni razpletel po željah slovenskih ljubiteljev tenisa. Zidanškova se je v glavni del turnirja v Vuhanu prebila kot srečna poraženka, potem ko je nastop odpovedala zmagovalka kvalifikacij Čehinja Karolina Muchova.

Turnir WTA v Vuhanu spada v serijo turnirjev Premier 5, skupaj s turnirji v Dohi, Rimu, Montrealu oziroma Torontu in Cincinnatiju.

VUHAN

(2.828.000 am. dolarjev, trda podlaga)

2. krog:

KVITOVA (ČEŠ/5) - HERCOG (SLO)

7:6 (6), 6:3

1. krog:

BOUZKOVA (ČEŠ) - ZIDANŠEK (SLO)

6:1, 6:3

HERCOG (SLO) - PEGULA (ZDA)

6:0, 6:1