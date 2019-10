Roger Federer je štirinajstič zaigral v finalu turnirja v Baslu, zmagal je desetič. To je bil zanj 103. turnirski naslov v karieri in četrti v letošnji sezoni. Foto: EPA

Federer od leta 2006 le enkrat ni zaigral v finalu švicarskega turnirja, in sicer pred tremi leti, ko je zaradi poškodbe turnir izpustil, v finalu pa je Hrvat Marin Čilić v dveh nizih (6:1 in 7:6) premagal Japonca Keija Nišikorija.

Leta 2017 se je vrnil v Basel, v finalu je v treh nizih ugnal Argentinca Juana Martina del Potra, leto pozneje še Romuna Mariusa Copila. Tokrat mu je nasproti stal Avstralec De Minaur, ki ni imel pravih možnosti za uspeh.

Zimzeleni Federer, ki je v polfinalu turnirja dosegel 50. zmago v sezoni, je nasprotniku začetni udarec odvzel v 4. igri uvodnega niza, v kateri si je priigral tri priložnosti za break, delo je zaključil v 8. igri s še drugim odvzetim servisom ob izkoriščeni drugi zaključni žogici.

V drugem nizu je 38-letnik nadaljeval prevlado, odlično je igral z osnovne črte, hitro povedel s 3:0 in De Minaura, 28. igralca sveta, poslal v težek položaj. 20-letnik iz Sydneyja, ki je letos osvojil tri turnirje serije ATP (Sydney, Atlanta in Žuhaj), se je trudil streti uglednejšega tekmeca, a zaman.

Federer je ostal suveren do konca dvoboja, v 9. igri drugega niza si je priigral dve zaključni žogici za končno zmago, po nevsiljeni napaki nasprotnika je izkoristil prvo in slavje v St. Jakobshallu se je lahko začelo. Finalni dvoboj je trajal uro in devet minut.

Basel (M)

(2.082.655 evrov, trda podlaga)

Finale:

FEDERER (ŠVI/1) - DE MINAUR (AVS)

6:2, 6:2

Dunaj (M)

(2.400.000 evrov, trda podlaga)



Finale:

THIEM (AVT/1) - SCHWARTZMAN (ARG/5)

3:6, 6:4, 6:3