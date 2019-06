Kaja Juvan se je prebila skozi kvalifikacije, v 1. krogu Mallorce pa jo čaka Tunizijka Ons Jabeur. Foto: Reuters

18-letna Juvanova je na travnati podlagi po dveh urah in 12 minutah igre zmagala s 5:7, 6:4 in 6:4. Po izgubljenem prvem nizu je v drugem po dveh brejkih povedla s 4:1, v zadnjem nizu pa je bila ključna deveta igra, ko je finalistka Wimbledona 2013 izgubila igro na svoj servis, s čimer je Kaja Juvan povedla s 5:4 in nato na svoj servis brez izgubljene točke dvoboj odločila v svojo korist.

V prvem krogu bo slovenska najstnica igrala s Tunizijko Ons Jabeur.

Na turnirju z nagradnim skladom 250.000 dolarjev bo prva nosilka Nemka Angelique Kerber, s posebnim povabilom pa bo igrala tudi Marija Šarapova.

MALLORCA, 1. krog, tabela

(250.000 am. dolarjev, trava)

KERBER (NEM/1) - BONAVENTURE (BEL)

KUZMOVA (SLK) - ŠARAPOVA (RUS)

BADOSA (ŠPA) - RISKE (ZDA)

GARCIA (FRA/6) - AZARENKA (BLR)

BENCIC (ŠVI/3) - PETERSON (ŠVE)

ROGERS (ZDA) - Š. ŽANG (KIT)

CORNET (FRA) - TORMO (ŠPA)

ANISIMOVA (ZDA/5) - MARTINCOVA (ČEŠ)

KENIN (ZDA/7) - FLIPKENS (BEL)

JUVAN (SLO) - JABEUR (TUN)

S. ŽENG (KIT) - STOSUR (AVS)

MERTENS (BEL/4) - PETKOVIC (NEM)

VAN UYTVANCK (BEL) - SINIAKOVA (ČEŠ/8)

6:2, 3:6, 6:3

FRIEDSAM (NEM) - JAFAN (KIT)

TOMLJANOVIC (AVS) - PUIG (PORTO)

6:4, 7:5

SEVASTOVA (LAT/2) - LEPCHENKO (ZDA)