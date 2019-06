Kaja Juvan bo zaigrala na največjem turnirju na svetu. Foto: Reuters

Mlada slovenska igralka, ki je pred dvema letoma v mladinski konkurenci s Srbkinjo Olgo Danilović, zmagala v dvojicah na sveti travi, bo prvič igrala na glavnem turnirju na Chuch Roadu.

V uvodnem nizu je ameriški tekmeci na drugi strani mreže že v četrti igri odvzela uvodni udarec in povedla s 3:1. V nadaljevanju je zanesljivo držala svoj servis (v prvem nizu je na začetni udarec oddala le šest točk), v osmi igri pa še drugič prišla do brejka in zmage v uvodnem nizu po 26 minutah.

Angelique Kerber letos še ni osvojila turnira WTA, pred vrhuncem sezone pa je ujela pravo formo. Foto: Reuters

Juvanova je blestela tudi v drugem nizu. Osvojila je zadnjih pet iger. V celotnem obračunu si ni McHalova, ki je na lestvici WTA na 109.mestu, si ni priigrala niti ene priložnosti za brejk. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 56:35.

Juvanova je v uvodnem kvalifikacijskem krogu premagala Grkinjo Valentini Grammatikopoulou s 6:4, 3:6 in 10:8, v drugem pa Turkinjo Basak Eraydin s 4:6, 7:6 (3) in 6:3.

Žreb za glavni turnir Wimbledona bo v petek ob 11.00 v All England Clubu.

Kerberjeva v sijajni formi pred Wimbledonom

Ta teden se moški in ženske merijo v Eastbournu. V pravi poslastici četrtfinala je Angelique Kerber premagala Simono Halep s 6:4 in 6:3. Obračun nekdanjih številk ena svetovnega tenisa je navdušil gledalce na polnem osrednjem igrišču. Nemka je v sijajni formi pred začetkom Wimbledona, kjer je lani v finalu z življenjsko partijo nadigrala Sereno Williams. Poleg prve igralke sveta Ashleigh Barty bo Kerberjeva glavna favoritinja za wimbledonsko krono.

Wimbledon, kvalifikacije, 3. krog (Ž):

JUVAN (SLO/20) - McHALE (ZDA/6)

6:2, 6:1

Eastbourne, četrtfinale (M), tabela:

FRITZ (ZDA) - HURKACZ (POL)

EDMUND (VB/3) - EVANS (VB)

QUERREY (ZDA) - VERDASCO (ŠPA/5)

7:6, 6:2

FABBIANO (ITA) - SIMON (FRA/6)

6:4, 6:3

Četrtfinale (Ž), tabela:

JABEUR (TUN) - CORNET (FRA)

1:6, 7:5, 6:3

KERBER (NEM/4) - HALEP (ROM/6)

6:4, 6:3

BERTENS (NIZ/3) - SABALENKA (BLR/8)

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - ALEKSANDROVA (RUS)