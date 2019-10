Polona Hercog je na poti do osmine finala ugnala Nemki Julio Görges in Angelique Kerber, v boju za četrtfinale v Pekingu pa je morala priznati premoč osmi igralki sveta, Nizozemki Kiki Bertens. Foto: EPA

Mariborčanka, ki je v Pekingu letos nadigrala dve Nemki – v prejšnjem krogu je ugnala Angelique Kerber, trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam in 10. nosilko močnega turnirja v kitajski prestolnici –, je tokrat naletela na previsoko oviro.

Že v prvem nizu je imela dve zaključni žogici, ju zapravila in padla v zaostanek, a se je hitro pobrala, z brezhibno igro vrnila v dvoboj, izenačila na 1:1 in izsilila odločilni tretji niz, kjer pa je bila nasprotnica iz Wateringna premočna.

Majhne razlike v korist Nizozemki

Hercogova je prvi niz začela dobro, v 3. igri je leto mlajši nasprotnici v tretjem poskusu odvzela začetni udarec in prednost breaka ohranila do 6. igre, ko je Nizozemka izenačila na 3:3. Sledil je napet zaključek niza, po 4:4 sta tekmici druga drugi še po dvakrat odvzeli servis in niz prevesili v podaljšano igro, kjer si je Hercogova priigrala dve zaključni žogici, a ju ni izkoristila, Bertensova je niz dobila s 7:6 (6).

Odločilna 5. igra tretjega niza

Tesen poraz v prvem nizu na 28-letno Štajerko ni imel negativnega vpliva, Hercogova je z lahkoto dobivala igre na svoj servis, priborila si je dve priložnosti za break in obe izkoristila za zmago s 6:2. O napredovanju v četrtfinale je odločal tretji niz, ki se je prelomil v 5. igri. Bertensova si je po seriji natančnih udarcev priborila dve priložnosti za break in izkoristila že prvo. V naslednji igri je break le še potrdila (2:4) in prednost ohranila do konca (3:6). Dvoboj je trajal dve uri in 20 minut, razmerje v dobljenih točkah je bilo 90:88 v korist Bertensovi.

Peking (Ž)

(8.285.274 am. dolarjev, trda podlaga)

Osmina finala, tabela:

BARTY (AVS/1) - DŽENG (KIT)

6:3, 6:7 (5), 6:2

KVITOVA (ČEŠ/7) - BENCIC (ŠVI/9)

6:3, 6:3

SVITOLINA (UKR/3) - KENIN (ZDA/15)

BERTENS (NIZ/8) - HERCOG (SLO)

7:6 (6), 2:6, 6:3

ANDREESCU (KAN/5) - BRADY (ZDA)

OSAKA (JAP/4) - RISKE (ZDA)

ALEKSANDROVA (RUS) - KASATKINA (RUS)

WOZNIACKI (DAN/16) - SINIAKOVA (ČEŠ)