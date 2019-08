Nick Kyrgios se je po odločilni točki s "petko" zahvalil gledalcu, ki mu je svetoval, kam naj servira. Foto: Reuters

Kyrgios, ki pravi, da ta teden v Washingtonu uživa kot najbrž še nikoli v karieri, je v podaljšani igri povedel s 5:1, toda prvi nosilec Cicipas je dobil naslednjih pet točk in je imel že zaključno žogo. Avstralca to ni zmedlo, na svoj servis je dobil dve točki zapored in naposled unovčil svojo prvo zaključno žogo.

Prvi niz je dobil Kyrgios s 6:4, odločil ga je brejk v tretji igri. Tudi v drugem je Avstralec odlično začel in povedel z 2:0, toda od preostalih sedmih iger je dobil le še eno.

Najboljše poteza polfinala Kyrgios - Cicipas

Kyrgios je serviral 19 asov, navdušil je tudi z duhovitimi potezami. Na koncu je - tako kot v četrtfinalu - vprašal gledalca, kam naj servira. Očitno je dobil uporaben nasvet, saj je Cicipas z bekhendom komaj rešil žogo, tako da Kyrgiosu ni bilo težko zaključiti točke. Še preden je čestital Cicipasu (to je bil njun prvi medsedbojni obračun), je stekel do gledalca in se mu zahvalil.

"Zdi se mi, da je lažje, če ti nekdo pove, kam servirati. Potem se osredotočiš le na to. Delovalo je zadnja dva dneva in upam, da bom tudi v finalu dobil priložnost za to," je povedal Kyrgios.

Danil Medvedjev ni imel težav z Nemcem Petrom Gojowczykom, zmagal je s 6:2 in 6:2.

24-letni Kyrgios bo v finalu napadal šesto zmago v karieri in prvo po letošnjem uspehu marca v Acapulcu. Letos je leto dni mlajšega Medvedjeva na turnirju v Rimu že premagal.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 500, WASHINGTON

(2.046.340 evrov, trda podlaga)



Polfinale:

KYRGIOS (AVS) - CICIPAS (GRČ/1)

6:4, 3:6, 7:6



MEDVEDJEV (RUS/3) - GOJOWCZYK (NEM)

6:2, 6:2